- El programa mantiene pagos de hasta $35.000 brutos para alumnos de distintos niveles educativos.
- Se realizarán acreditaciones para estudiantes que tenían montos pendientes o pagos adeudados vinculados al programa educativo.
- El beneficio alcanza a jóvenes y adultos que ya fueron aprobados dentro de la convocatoria vigente y mantienen activa la prestación.
- La acreditación se realizará automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante durante el proceso de inscripción.
La Administración Nacional de la Seguridad Social sigue asistiendo económicamente a alumnos de distintos niveles mediante las Becas Progresar. El programa está orientado a estudiantes que cumplen con determinados requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el Estado nacional.
El beneficio impactará de manera automática en la cuenta bancaria de aquellos que ya hayan sido aprobados en la convocatoria vigente y que mantengan activa la prestación. El pago alcanza los $35.000 brutos.
De qué forma podés saber si cobras las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026
Los estudiantes pueden verificar si la acreditación ya fue emitida ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma podrán consultar:
- Fecha de cobro
- Lugar de acreditación
- Estado del beneficio
- Liquidaciones emitidas
- Historial de pagos
También se puede revisar el estado de la beca desde la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya se encuentra en proceso de acreditación.
Qué monto reciben las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026
Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa educativo son los siguientes:
- Monto bruto mensual: $35.000
- Pago neto mensual: $28.000
- Retención del 20%: $7.000
Como suele ocurrir, ANSES deposita el 80% de la beca todos los meses y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición de alumno regular. Ese porcentaje se libera posteriormente una vez presentada la documentación educativa correspondiente.
Además, algunos beneficiarios podrían recibir pagos acumulados de meses anteriores, especialmente quienes ingresaron recientemente al programa o tenían liquidaciones pendientes.