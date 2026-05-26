La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el martes 26 de mayo de 2026 continuará con el cronograma de pagos correspondiente a las Becas Progresar.

Todo lo que tenés que saber sobre las Becas Progresar en Mayo de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social sigue asistiendo económicamente a alumnos de distintos niveles mediante las Becas Progresar . El programa está orientado a estudiantes que cumplen con determinados requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el Estado nacional.

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El beneficio impactará de manera automática en la cuenta bancaria de aquellos que ya hayan sido aprobados en la convocatoria vigente y que mantengan activa la prestación. El pago alcanza los $35.000 brutos .

Los estudiantes pueden verificar si la acreditación ya fue emitida ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma podrán consultar:

Fecha de cobro

Lugar de acreditación

Estado del beneficio

Liquidaciones emitidas

Historial de pagos

También se puede revisar el estado de la beca desde la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la inscripción fue aprobada, si existen observaciones pendientes o si el pago ya se encuentra en proceso de acreditación.

Qué monto reciben las Becas Progresar de ANSES en mayo 2026

Durante mayo de 2026, los montos vigentes del programa educativo son los siguientes:

Monto bruto mensual: $35.000

Pago neto mensual: $28.000

Retención del 20%: $7.000

Como suele ocurrir, ANSES deposita el 80% de la beca todos los meses y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición de alumno regular. Ese porcentaje se libera posteriormente una vez presentada la documentación educativa correspondiente.

Además, algunos beneficiarios podrían recibir pagos acumulados de meses anteriores, especialmente quienes ingresaron recientemente al programa o tenían liquidaciones pendientes.