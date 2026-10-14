14 de octubre de 2026 Inicio
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Donald Trump anunció que comenzará una perforación "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

El presidente de EEUU, que llegó a un acuerdo con Dinamarca a fines de septiembre luego de amenazar con tomar la isla por la fuerza, anunció en redes sociales que no solo habrá una exploración de minerales, sino también desarrollo militar en materia de defensa.

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Estados Unidos tendrá  “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia. 

Estados Unidos tendrá  “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia. 

REUTERS/Evan Vucci

Donald Trump anunció que Estados Unidos se prepara para una perforación "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia. El presidente de EEUU, que llegó a un acuerdo con Dinamarca a fines de septiembre luego de amenazar con tomar la isla por la fuerza adelantó que habrá un desarrollo militar en materia de defensa.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
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Mediante un posteo en redes sociales, Trump expresó "¡La exploración masiva de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", según él "hay expertos que afirman que la cantidad de petróleo fácilmente accesible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo y, aún más importante, desde el punto de vista de la seguridad, tanto para la defensa como para el ataque de Estados Unidos y Europa, no tiene rival".

En esa línea añadió "cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra defensa derribará rutinariamente drones, misiles o cualquier otro tipo de arma aún no concebida. ¡Nos brinda tiempo, ubicación y visibilidad como en ningún otro lugar del mundo!".

Semanas atrás, Trump anunció un pacto con Dinamarca y Groenlandia que permitirá extender el despliegue militar de Washington en la isla, con nuevas facultades para su defensa y restricciones a terceros países, en una iniciativa que será formalizada la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU.

Donde Washington tendrá "para siempre la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América".

Además afirmó: "Inmediatamente comenzaremos el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia", y señaló que trabajarán con sus habitantes en el desarrollo y la construcción.

Qué dijeron Dinamarca y Groenlandia sobre el acuerdo

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, confirmó que el pacto será suscripto la próxima semana en Nueva York y remarcó que todavía deberá atravesar los procedimientos parlamentarios correspondientes, mientras destacó que el entendimiento fortalece la seguridad común y reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también respaldó el entendimiento anunciado por Trump y destacó que contempla los intereses de la isla. "El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional", expresó, al señalar que la iniciativa resulta beneficiosa para todas las partes.

Las autoridades de Copenhague y Nuuk remarcaron así que el pacto no supone una transferencia de soberanía a Washington y que Groenlandia conserva su derecho a la autodeterminación. El territorio, con unos 56.000 habitantes, mantiene un gobierno autónomo dentro del Reino de Dinamarca y su situación constitucional no cambia con el anuncio

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