3 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada tras diez días de clausura

Manuel Adorni tiene previsto retomar sus habituales conferencias bajo la implementación de nuevos esquemas de acceso y control en la sede del Ejecutivo.

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Los periodistas podrán retomar sus tareas habituales.

Los periodistas podrán retomar sus tareas habituales.

El Gobierno reabrirá este lunes la Sala de Periodistas de la Casa Rosada tras diez días de inactividad. La medida responde a la finalización de una revisión de los "protocolos de seguridad y vigilancia” en el interior del edificio gubernamental.

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La reapertura del espacio de trabajo marca también el retorno de las comunicaciones oficiales diarias. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto iniciar su habitual conferencia de prensa frente a los cronistas a las 11.

El acceso de los acreditados contará con "nuevas condiciones" para su permanencia en las instalaciones. Las autoridades de la sede implementarán controles estrictos y delimitarán sectores específicos de circulación restringida para la prensa.

Durante la semana de clausura, la administración retiró los accesos por huellas dactilares a los comunicadores. Esta decisión desató fuertes críticas de gremios y asociaciones del sector, quienes calificaron la acción oficial como "un peligro para la democracia".

La gestión del presidente Javier Milei restringió el ingreso a la sala el pasado 23 de abril. La determinación surgió a raíz de una denuncia de la Casa Militar por presunto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".

El conflicto se desató tras una acusación directa contra periodistas de TN. La seguridad presidencial denunció a estos cronistas por el uso de gafas inteligentes para grabar áreas internas del palacio de gobierno.

Este incidente derivó en la apertura de una causa judicial en los tribunales federales. El expediente recayó de inmediato en el juzgado a cargo del magistrado Ariel Lijo bajo la carátula formal de "intromisión ilegítima".

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