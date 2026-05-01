1 de mayo de 2026 Inicio
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Irán presentó una nueva propuesta de diálogo con EEUU para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente

Por medio del país mediador, la república islámica hizo entrega de un texto con una serie de puntos a considerar en busca de la paz, a más de 40 días de iniciado el conflicto. Trump lo rechazó aunque reconoció "avances" en las negociaciones.

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Hasta el momento se desconocen los detalles de la propuesta

Hasta el momento se desconocen los detalles de la propuesta, informó la agencia local IRNA. 

Trump rechazó la propuesta de paz que le entregó Irán. 
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La respuesta de Trump a la propuesta de Irán: "No estoy satisfecho"

"La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones con Estados Unidos", expresó la agencia oficial IRNA, quien no reveló detalles sobre su contenido.

Jameneí y Trump
Jamenei y Trump: los líderes al frente del conflicto de Medio Oriente.

Jamenei y Trump: los líderes al frente del conflicto de Medio Oriente.

Desde aquel momento, las charlas se enfriaron y entraron en una fase de ataques y bloqueos navales por parte de la administración de Donald Trump en los distintos puertos iraníes.

“Hasta el momento Donald Trump dijo que se siente desilusionado por la actitud tomada por el gobierno de Irán, y ellos dicen lo mismo por parte de los EEUU", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa La Mañana.

En este marco, un comunicado de la cancillería iraní informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo conversaciones telefónicas con sus pares de Azerbaiyán, Arabia Saudita, Qatar, Turquía e Irak donde hablaron sobre las últimas "iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra".

El rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán

El presidente Donald Trump rechazó la propuesta presentada por Irán para dialogar y llegar a un acuerdo de paz, a más de 40 días desde que se inició la guerra en Medio Oriente. "En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", afirmó Trump ante la prensa estadounidense.

Trump fue consultado si se enviará una nueva delegación a Pakistán, en medio de las negociaciones y afirmó que "sentimos un gran respeto por Pakistán e Islamabad, y un enorme respeto por el primer ministro y el mariscal de campo. Están colaborando con nosotros. Siguen colaborando con nosotros". Aunque explicó que "el viaje es muy largo y estamos haciendo todo lo posible en cuanto a negociaciones en este momento".

El fracaso de la primera reunión entre EEUU e Irán

El 11 de abril, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció que su país se retira de las negociaciones por la paz y aseguró que tomaron esta dura decisión "porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias" de su país tras la extensa jornada de debate en Pakistán. "Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo", enfatizó el norteamericano.

Tras un diálogo que se prolongó durante más de 15 horas en Islamabad, aún persisten diferencias significativas con el régimen de Teherán. Washington pretendía "ver una confirmación afirmativa de que Irán no buscará armas nucleares" para avanzar en la paz. Ante la falta de estas garantías, la delegación norteamericana abandonó el encuentro.

En paralelo a estas reuniones, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró: "Pase lo que pase, ganamos". En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país "continuará luchando contra el régimen".

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