Quini 6: los resultados del sorteo 3.370 del domingo 3 de mayo de 2026

El sorteo 3.370 del Quini 6 de este domingo 3 de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.
El sorteo 3.370 del Quini 6 de este domingo 3 de mayo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
Números ganadores: 9 - 15 - 17 - 30 - 37 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $1.223.675.359
5 aciertos: 23 ganadores. Premio: $1.782.739
4 aciertos: 1.277 ganadores. Premio: $9.632
Números ganadores: 00 - 06 - 10 - 15 - 21 - 25
6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000
5 aciertos: 41 ganadores. Premio: $1.000.073
4 aciertos: 2.119 ganadores Premio: $5.805
Números ganadores: 05 - 07 - 19 - 28 - 29 - 32
6 aciertos: vacante. Premio: $3.999.786.966
Números ganadores: 00 - 12 - 22 - 28 - 41 - 44
6 aciertos: 14 ganadores. Premio: $26.281.856
Números ganadores: 09 - 15 - 17 - 30 - 37 - 43 - 00 - 06 - 10 - 21 - 25 - 05 - 07 - 19 - 28 - 29 - 32
6 aciertos: 2.653 ganadores. Premio: $58.424
El próximo pozo del sorteo 3.371 del Quini 6 se realizará el miércoles 6 de mayo a las 21:15. Pozo estimado: $7.150.000.000.
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.