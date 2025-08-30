30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Kamala Harris

La exvipresidenta de Estados Unidos había mantenido su resguardo más allá del plazo legal de seis meses, que fue extendido por una directiva firmada por Joe Biden antes de dejar el cargo.

Por
Kamala Harris

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó de manera oficial la protección del Servicio Secreto que se le había asignado a la exvicepresidenta Kamala Harris. Esta decisión se comunicó a través de una carta oficial y fue confirmada por la Casa Blanca, generando un cambio en la seguridad de Harris, quien había mantenido su resguardo más allá del plazo legal estándar para exvicepresidentes.

Trump cuestionó el fallo y lo calificó de partidista.
Te puede interesar:

La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

La ley estadounidense establece que los expresidentes gozan de protección de por vida, mientras que los exvicepresidentes solo tienen derecho a seis meses de resguardo una vez que terminan su mandato. En el caso de Harris, este período legal concluyó el pasado 21 de julio. Sin embargo, su seguridad había sido extendida por un año adicional mediante una directiva firmada por el entonces presidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo. Este acuerdo no se había hecho público hasta ahora.

La decisión de Donald Trump y la respuesta de Kamala Harris

La medida que extendía la protección de Harris fue la que Trump decidió anular. La decisión se formalizó a través de un documento titulado "Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional", fechado el último jueves. En el texto, Trump autoriza la suspensión de "cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025: ex vicepresidenta Kamala D. Harris".

La revocación de la protección se hizo pública mientras Harris se encuentra en los preparativos de una gira nacional, que tiene como objetivo promocionar su nuevo libro de memorias, "107 Days", en el que relata sus vivencias durante la campaña presidencial. Saldrá a la venta el 23 de septiembre.

A pesar de la medida, la exvicepresidenta ha mantenido un perfil profesional en sus declaraciones. Tras la confirmación de la noticia, Kirsten Allen, asesora principal de la dirigenta, emitió un comunicado a través de CNN. Allen expresó que Kamala Harris está "agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad". Estas declaraciones demuestran una postura de agradecimiento y respeto hacia la institución, a pesar de la reciente decisión presidencial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Messi metió un doblete clave para llevar a Inter Miami a la final.
play

De la mano de Messi, Inter Miami venció a Orlando City por 3-1 y llegó a la final de la Leagues Cup

La jueza Preska y otro fallo contra Argentina.

Causa de YPF: la jueza Preska rechazó el pedido del país de evitar entregar el contenido de chat y mails de altos funcionarios

El hecho se produjo en Minnesota.

Tiroteo en Estados Unidos: un hombre mató a dos niños en una escuela católica

Trump contempla medidas medidas severas para Moscú. 

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva anunció que Estados Unidos revocó la visa a su ministro de Justicia: "Un gesto irresponsable"

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Hace 13 minutos
La joven de 24 años murió tras el disparo.

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Hace 40 minutos
Santilli atribuyó la difusión de los audios a una maniobra política.

Pese al escándalo de las coimas, Santilli anticipó una victoria electoral de LLA: "La gente no es sonsa"

Hace 1 hora
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Jueces federales cuestionaron el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Hace 1 hora
Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Hace 1 hora