Donald Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Kamala Harris La exvipresidenta de Estados Unidos había mantenido su resguardo más allá del plazo legal de seis meses, que fue extendido por una directiva firmada por Joe Biden antes de dejar el cargo.







Kamala Harris, ahora sin custodia oficial. Captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó de manera oficial la protección del Servicio Secreto que se le había asignado a la exvicepresidenta Kamala Harris. Esta decisión se comunicó a través de una carta oficial y fue confirmada por la Casa Blanca, generando un cambio en la seguridad de Harris, quien había mantenido su resguardo más allá del plazo legal estándar para exvicepresidentes.

La ley estadounidense establece que los expresidentes gozan de protección de por vida, mientras que los exvicepresidentes solo tienen derecho a seis meses de resguardo una vez que terminan su mandato. En el caso de Harris, este período legal concluyó el pasado 21 de julio. Sin embargo, su seguridad había sido extendida por un año adicional mediante una directiva firmada por el entonces presidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo. Este acuerdo no se había hecho público hasta ahora.

La decisión de Donald Trump y la respuesta de Kamala Harris La medida que extendía la protección de Harris fue la que Trump decidió anular. La decisión se formalizó a través de un documento titulado "Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional", fechado el último jueves. En el texto, Trump autoriza la suspensión de "cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025: ex vicepresidenta Kamala D. Harris".

La revocación de la protección se hizo pública mientras Harris se encuentra en los preparativos de una gira nacional, que tiene como objetivo promocionar su nuevo libro de memorias, "107 Days", en el que relata sus vivencias durante la campaña presidencial. Saldrá a la venta el 23 de septiembre.