La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Donald Trump Según el Tribunal, se extralimitó en el uso de los poderes económicos de emergencia, pero mantendrá las tarifas hasta octubre para que el Ejecutivo pueda apelar. "Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país", aseguró el mandatario. Por







Trump cuestionó el fallo y lo calificó de "partidista".

La Justicia de Estados Unidos determinó este viernes que la mayoría de los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump son ilegales ya que se extralimitó en el uso de los poderes económicos de emergencia, una decisión que el presidente calificó de "partidista" y "un desastre total para el país".

Según el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que confirmó el fallo de otra corte de finales de mayo, los aranceles son "inválidos por ser contrarios a la ley". Esto incluye las tarifas "recíprocas" aplicadas a la mayoría de los países, incluida la Argentina, pero también las más elevadas que afectaron a China, México y Canadá.

Trump había enmarcado los aranceles en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que lo autoriza a actuar contra amenazas "inusuales y extraordinarias". Sin embargo, la corte rechazó este argumento y señaló que establecer gravámenes es "una facultad esencial del Congreso".

El fallo, citado por BBC, sostiene que la IEEPA "no menciona aranceles (ni ninguno de sus sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos", por lo que esa atribución sigue correspondiendo al Congreso y la Ley no la invalida.

Donald Trump Trump cuestionó a la Justicia y, probablemente, apele el fallo antes de octubre. La medida se aprobó en un fallo dividido, con 7 votos a favor y 4 en contra. De todas maneras, los aranceles se mantendrán vigentes hasta el 14 de octubre para darle tiempo a la Casa Blanca de apelar y pedirle a la Corte Suprema que revise el caso.