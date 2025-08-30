La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Donald Trump

La Justicia de Estados Unidos determinó este viernes que la mayoría de los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump son ilegales ya que se extralimitó en el uso de los poderes económicos de emergencia, una decisión que el presidente calificó de "partidista" y "un desastre total para el país".
Según el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que confirmó el fallo de otra corte de finales de mayo, los aranceles son "inválidos por ser contrarios a la ley". Esto incluye las tarifas "recíprocas" aplicadas a la mayoría de los países, incluida la Argentina, pero también las más elevadas que afectaron a China, México y Canadá.
Trump había enmarcado los aranceles en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que lo autoriza a actuar contra amenazas "inusuales y extraordinarias". Sin embargo, la corte rechazó este argumento y señaló que establecer gravámenes es "una facultad esencial del Congreso".
El fallo, citado por BBC, sostiene que la IEEPA "no menciona aranceles (ni ninguno de sus sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos", por lo que esa atribución sigue correspondiendo al Congreso y la Ley no la invalida.
Donald Trump
Trump cuestionó a la Justicia y, probablemente, apele el fallo antes de octubre.
La medida se aprobó en un fallo dividido, con 7 votos a favor y 4 en contra. De todas maneras, los aranceles se mantendrán vigentes hasta el 14 de octubre para darle tiempo a la Casa Blanca de apelar y pedirle a la Corte Suprema que revise el caso.
Trump cuestionó la decisión y aseguró que, si se mantiene, "literalmente destruiría a Estados Unidos". "Un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final", afirmó en la red social Truth Social.
"¡Todos los aranceles siguen en vigor! Si desaparecieran alguna vez, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes", agregó. La Casa Blanca defendió la postura de Trump en un comunicado y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, adelantó en redes sociales que apelarán el fallo.
"El presidente Trump ejerció legalmente los poderes arancelarios que le otorgó el Congreso para defender nuestra seguridad nacional y económica de amenazas extranjeras", aseguró el portavoz Kush Desai. "Los aranceles del presidente siguen vigentes, y esperamos una victoria definitiva en este asunto", concluyó.