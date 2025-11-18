18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley para desclasificar los archivos de Epstein que comprometen a Donald Trump

La iniciativa fue aprobada por toda la Cámara de Representantes norteamericana, excepto por un legislador republicano. Días atrás, el presidente estadounidense le habia dado la orden a su partido de acompañar el proyecto.

Por
Los legisladores demócratas realizaron una conferencia de prensa junto a las víctimas de Jeffrey Epstein

Los legisladores demócratas realizaron una conferencia de prensa junto a las víctimas de Jeffrey Epstein, en las escalinatas del Congreso.

El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes la ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar y hacer públicos los documentos al caso de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019, y que comprometen al presidente norteamericano Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

La llamada Ley de Transparencia con los Papeles de Epstein fue aprobada por la totalidad de la Cámara de Representantes, excepto por Clay Higgins, republicano del estado de Luisiana. El amplio acuerdo fue posible porque Trump le pidió a los legisladores de su partido que acompañaran la iniciativa. "No tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de izquierda radical", dijo el mandatario el domingo pasado.

De todos modos, para que la propuesta se convierta en ley y el Departamento de Justicia se vea obligado a difundir los archivos de Epstein, aún falta que sea aprobada por el Senado y que está controlado por los republicanos. Ademas, el presidente Trump aún tiene la posibilidad de vetarla y evitar su promulgación.

En caso de que finalmente se desclasifiquen los veinte mil archivos del caso Epstein, se espera que se conozcan los nombres de empresarios, políticos y las pruebas de complicidad de instituciones financieras en la red de tráfico sexual de menores de edad que lideró el fallecido millonario, junto a su pareja Ghislaine Maxwell. Ella se encuentra cumpliendo una pena de prisión de veinte años.

Entre los personajes que estarían comprometidos en esta trama criminal, se encontraría el presidente Trump, ya que mantuvo una relación de amistad con Epstein por más de quince años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maduro dio un mensaje en inglés para Trump.

"Yes peace, war no": el mensaje en inglés de Maduro a Trump

Hamás rechazó desarmarse y aceptar una administración extranjera en la Franja de Gaza.

Hamas rechazo deponer las armas sin la constitución de un Estado palestino

El plan de Trump se centra en la reconstrucción de Gaza.

La ONU aprobó el plan de Donald Trump para Gaza: en qué consiste y qué pasará con la Franja

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Los demócratas difundieron mails de Epstein que mencionan a Trump.

Donald Trump pidió a los republicanos que voten a favor de publicar los archivos de Epstein

Milei volverá a encontrarse con Trump en Estados Unidos.

Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

Rating Cero

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

últimas noticias

play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 9 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 18 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 23 minutos
play
La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

Hace 28 minutos
Los Pumas estarán en el Nations Championship 2026. 

Días, horarios y rivales de Los Pumas en la Nations Championship 2026: el calendario completo

Hace 52 minutos