Destacados músicos británicos lanzaron un álbum silencioso para protestar contra el uso de la IA

Kate Bush, Annie Lennox, Cat Stevens y Damon Albarn son algunos de los 1.000 artistas que participan en "Is This What We Want?". Denuncian que las nuevas regulaciones permitirían a la inteligencia artificial usar su trabajo de forma gratuita.

El disco, denominado Is This What We Want? ("¿Es esto lo que queremos?") incluye 12 temas que son, en realidad, grabaciones de estudios y escenarios vacíos. Sus títulos forman la frase "El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA".