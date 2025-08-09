El presidente ucraniano cuestionó la reunión que realizarán entre Estados Unidos y Rusia, el próximo viernes en Alaska. "Son decisiones que no pueden funcionar", sentenció.

Tras la confirmación de que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el próximo viernes en Alaska , el presidente ucraniano Volodímir Zelenski cuestionó la determinación y aseguró que cualquier tipo de cumbre que no incluya a Ucrania es "contra la paz".

Mediante un video publicado en su cuenta oficial en la red X, Zelenski expresó que "Ucrania está lista para tomar decisiones reales que traigan la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz"

En esta línea aseguró que " no lograrán nada. Son decisiones fallidas. Son decisiones inviable s. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete".

En relación con la cuestión territorial, Zelenski rechazó cualquier tipo de acuerdo con Rusia que implique una entrega de los territorios ucranianos ocupados, como, por ejemplo, Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

" La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante ", sentenció.

Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

Donald Trump

"La tan esperada reunión entre mi persona, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles", anunció Trump en en su plataforma Truth Social.

El encuentro servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que Putin y Trump se reunirán en Alaska, según la agencia de noticias Sputnik. "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska. Moscú espera que la siguiente reunión entre Putin y Trump tenga lugar en Rusia", expresó.