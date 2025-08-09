9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

El presidente ucraniano cuestionó la reunión que realizarán entre Estados Unidos y Rusia, el próximo viernes en Alaska. "Son decisiones que no pueden funcionar", sentenció.

Por
Cumbre entre Putin y Trump: Zelenski se manifestó.

Cumbre entre Putin y Trump: Zelenski se manifestó.

Trump y Putin se verán el próximo viernes.
Te puede interesar:

Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

Mediante un video publicado en su cuenta oficial en la red X, Zelenski expresó que "Ucrania está lista para tomar decisiones reales que traigan la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz"

En esta línea aseguró que "no lograrán nada. Son decisiones fallidas. Son decisiones inviables. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete".

En relación con la cuestión territorial, Zelenski rechazó cualquier tipo de acuerdo con Rusia que implique una entrega de los territorios ucranianos ocupados, como, por ejemplo, Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

"La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", sentenció.

Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

Donald Trump

"La tan esperada reunión entre mi persona, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles", anunció Trump en en su plataforma Truth Social.

El encuentro servirá para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que Putin y Trump se reunirán en Alaska, según la agencia de noticias Sputnik. "Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska. Moscú espera que la siguiente reunión entre Putin y Trump tenga lugar en Rusia", expresó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump recibió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para una histórica firma de la paz.

Trump, sobre el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán: "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos".

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

Entran en vigencia este jueves los aranceles recíprocos establecidos por Trump.

Entraron en vigencia los aranceles recíprocos de Donald Trump: qué pasará con Argentina

El mandatario firmó una nueva orden ejecutiva que impone un mayor arancel a los productos provenientes de India.

Trump subió los aranceles para India al 50% por sus compras de petróleo a Rusia

Trump, firme contra Rusia.

Donald Trump amenaza con imponer aranceles más caros a India por la compra de petróleo a Rusia

donald trump aseguro que jeffrey epstein se robo a una menor de edad de su residencia en mar-a-lago

Donald Trump aseguró que Jeffrey Epstein se "robó" a una menor de edad de su residencia en Mar-a-Lago

Rating Cero

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
play

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia.
play

Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

últimas noticias

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Hace 4 minutos
Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Hace 20 minutos
Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Hace 44 minutos
Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Hace 48 minutos
La cadena nacional de Javier Milei en Casa Rosada. 

La curiosa frase de una película de Batman que Milei usó en cadena nacional

Hace 53 minutos