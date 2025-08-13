Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Así lo marcó el presidente de Estados Unidos, tras dialogar con líderes mundiales. El viernes se reunirá con Vladimir Putin en Alaska para discutir un posible fin del conflicto con el país presidido por Volodimir Zelenski.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que habrá "consecuencias muy graves" en caso de que su par de ese Rusia, Vladimir Putin , no detenga la guerra con Ucrania. El mensaje se produjo en la previa de la reunión que mantendrán el viernes en Alaska.

En una conferencia de prensa tras comunicarse con distintos líderes europeos, entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , Trump lanzó un mensaje a Rusia sobre los efectos si se niega a detener la guerra con Ucrania. "Habrá consecuencias muy graves", expresó.

En tanto, destacó su llamada con otras autoridades internacionales debido a que la definió como "muy amable". También remarcó el rol del presidente de Ucraniano: "El presidente Zelenski estuvo en la llamada. Le daría un 10".

Por su parte, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron , aseguró que el norteamericano asumió el compromiso de que "las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano". Además, el canciller alemán, Friedrich Merz , remarcó el apoyo de los líderes: "Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos".

Los dichos del mandatario estadounidense se produjeron antes de su encuentro con Putin, en el que se discutirá el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

Tras la confirmación de que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el próximo viernes en Alaska, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski cuestionó la determinación y aseguró que cualquier tipo de cumbre que no incluya a Ucrania es "contra la paz".

Mediante un video publicado en su cuenta oficial en la red X, Zelenski expresó que "Ucrania está lista para tomar decisiones reales que traigan la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz".

En esta línea aseguró que "no lograrán nada. Son decisiones fallidas. Son decisiones inviables. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete".

En relación con la cuestión territorial, Zelenski rechazó cualquier tipo de acuerdo con Rusia que implique una entrega de los territorios ucranianos ocupados, como, por ejemplo, Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

"La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", sentenció.