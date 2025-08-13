13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Así lo marcó el presidente de Estados Unidos, tras dialogar con líderes mundiales. El viernes se reunirá con Vladimir Putin en Alaska para discutir un posible fin del conflicto con el país presidido por Volodimir Zelenski.

Por
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá "consecuencias muy graves" en caso de que su par de ese Rusia, Vladimir Putin, no detenga la guerra con Ucrania. El mensaje se produjo en la previa de la reunión que mantendrán el viernes en Alaska.

el gobierno de estados unidos anuncio la detencion de mas de 300 mil inmigrantes ilegales
Te puede interesar:

El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

En una conferencia de prensa tras comunicarse con distintos líderes europeos, entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump lanzó un mensaje a Rusia sobre los efectos si se niega a detener la guerra con Ucrania. "Habrá consecuencias muy graves", expresó.

En tanto, destacó su llamada con otras autoridades internacionales debido a que la definió como "muy amable". También remarcó el rol del presidente de Ucraniano: "El presidente Zelenski estuvo en la llamada. Le daría un 10".

Trump Putin
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Por su parte, el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que el norteamericano asumió el compromiso de que "las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano". Además, el canciller alemán, Friedrich Merz, remarcó el apoyo de los líderes: "Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos".

Los dichos del mandatario estadounidense se produjeron antes de su encuentro con Putin, en el que se discutirá el posible fin del conflicto con Ucrania y un eventual polémico intercambio territorial.

Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

Tras la confirmación de que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el próximo viernes en Alaska, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski cuestionó la determinación y aseguró que cualquier tipo de cumbre que no incluya a Ucrania es "contra la paz".

Mediante un video publicado en su cuenta oficial en la red X, Zelenski expresó que "Ucrania está lista para tomar decisiones reales que traigan la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz".

En esta línea aseguró que "no lograrán nada. Son decisiones fallidas. Son decisiones inviables. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete".

En relación con la cuestión territorial, Zelenski rechazó cualquier tipo de acuerdo con Rusia que implique una entrega de los territorios ucranianos ocupados, como, por ejemplo, Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

"La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", sentenció.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Trump argumentó que estas ciudades están muy mal en materia de seguridad.

Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington, Trump amenazó a otras cinco ciudades gobernadas por la oposición

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Trump justificó su decisión por un supuesto aumento de los delitos en Washington DC.

Polémica: Trump ordenó "eliminar los barrios marginales" de Washington y expulsar a personas sin hogar

Cumbre entre Putin y Trump: Zelenski se manifestó.

Cumbre entre Trump y Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

Trump y Putin se verán el próximo viernes.

Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

Rating Cero

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

últimas noticias

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: Continúa el deterioro de los salarial

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro de los salarial"

Hace 6 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Hace 13 minutos
La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 28 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 33 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora