Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington, Trump amenazó a otras cinco ciudades gobernadas por la oposición

El presidente estadounidense afirmó que la medida "irá más allá" y podría extenderse a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Baltimore y Oakland. La Asociación de Alcaldes Demócratas lo acusó de "crear otra farsa política para favorecer sus propios intereses".

Trump argumentó que estas ciudades están "muy mal" en materia de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC para "limpiarla" de lo que denominó como "bandas violentas y criminales sanguinarios" podría extenderse a otras grandes ciudades gobernadas por demócratas.

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Durante la conferencia de prensa que brindó este lunes, Trump anunció que la Policía de Washington pasará a estar bajo control federal. El operativo implicará el despliegue de unos 800 guardias federales "para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública".

El mandatario argumentó que el aumento de los índices de delincuencia "impacta directamente en el funcionamiento del gobierno federal y es una amenaza para nuestro país". "Tenemos otras ciudades también que están mal, muy mal", añadió, y mencionó a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Baltimore y Oakland.

"No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá. Empezamos con mucha fuerza en Washington DC y vamos a limpiarla rápidamente", prometió. En junio pasado, Trump ya había desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles para reprimir las protestas contra sus políticas antiinmigrantes.

La alcaldesa de la capital, la demócrata Muriel Bowser, calificó la medida como "inquietante y sin precedentes", pero remarcó: "No puedo decir que, dada la retórica del pasado, nos haya sorprendido totalmente". La funcionaria afirmó que el distrito está en su "mínimo de delitos violentos en 30 años" y que Trump está al tanto de estos avances.

Las otras ciudades mencionadas por el republicano también tienen alcaldes demócratas: Eric Adams en Nueva York, Karen Bass en Los Ángeles, Brandon Johnson en Chicago, Brandon Scott en Baltimore y Barbara Lee en Oakland. Tras la conferencia de prensa, la Asociación de Alcaldes Demócratas rechazó las declaraciones en un comunicado.

Alcaldes demócratas Bowser, Adams, Bass, Johnson, Scott y Lee, los alcaldes apuntados por Trump. Redes sociales

"Seamos claros: la delincuencia ha disminuido en la mayoría de las grandes ciudades, incluyendo Washington DC, a pesar de Donald Trump, no gracias a él. Si bien aún queda trabajo por hacer, los alcaldes necesitan un socio federal que trabaje con ellos, no en su contra", remarcaron.

Añadieron que "si a Trump realmente le importara reducir la delincuencia, no habría realizado recortes sin precedentes a los programas de seguridad pública que realmente funcionan" y "estaría trabajando para proteger" a sus comunidades, "no para vilipendiarlas".

"Pero la verdad es que a Trump no le importa; solo quiere crear otra farsa política para favorecer sus propios intereses y distraer a los estadounidenses de sus fracasos. Aunque Trump intente atribuirse el mérito de su trabajo, los alcaldes demócratas nunca dejarán de luchar por proteger y fortalecer nuestras comunidades porque eso es lo que hacen: lograr resultados", subrayaron.