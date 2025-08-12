12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington, Trump amenazó a otras cinco ciudades gobernadas por la oposición

El presidente estadounidense afirmó que la medida "irá más allá" y podría extenderse a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Baltimore y Oakland. La Asociación de Alcaldes Demócratas lo acusó de "crear otra farsa política para favorecer sus propios intereses".

Por
Trump argumentó que estas ciudades están muy mal en materia de seguridad.

Trump argumentó que estas ciudades están "muy mal" en materia de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC para "limpiarla" de lo que denominó como "bandas violentas y criminales sanguinarios" podría extenderse a otras grandes ciudades gobernadas por demócratas.

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días
Te puede interesar:

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Durante la conferencia de prensa que brindó este lunes, Trump anunció que la Policía de Washington pasará a estar bajo control federal. El operativo implicará el despliegue de unos 800 guardias federales "para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública".

El mandatario argumentó que el aumento de los índices de delincuencia "impacta directamente en el funcionamiento del gobierno federal y es una amenaza para nuestro país". "Tenemos otras ciudades también que están mal, muy mal", añadió, y mencionó a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Baltimore y Oakland.

"No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá. Empezamos con mucha fuerza en Washington DC y vamos a limpiarla rápidamente", prometió. En junio pasado, Trump ya había desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles para reprimir las protestas contra sus políticas antiinmigrantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bannons_WarRoom/status/1954918789361111475&partner=&hide_thread=false

Los alcaldes demócratas le respondieron a Trump: "Es una farsa"

La alcaldesa de la capital, la demócrata Muriel Bowser, calificó la medida como "inquietante y sin precedentes", pero remarcó: "No puedo decir que, dada la retórica del pasado, nos haya sorprendido totalmente". La funcionaria afirmó que el distrito está en su "mínimo de delitos violentos en 30 años" y que Trump está al tanto de estos avances.

Las otras ciudades mencionadas por el republicano también tienen alcaldes demócratas: Eric Adams en Nueva York, Karen Bass en Los Ángeles, Brandon Johnson en Chicago, Brandon Scott en Baltimore y Barbara Lee en Oakland. Tras la conferencia de prensa, la Asociación de Alcaldes Demócratas rechazó las declaraciones en un comunicado.

Alcaldes demócratas
Bowser, Adams, Bass, Johnson, Scott y Lee, los alcaldes apuntados por Trump.

Bowser, Adams, Bass, Johnson, Scott y Lee, los alcaldes apuntados por Trump.

"Seamos claros: la delincuencia ha disminuido en la mayoría de las grandes ciudades, incluyendo Washington DC, a pesar de Donald Trump, no gracias a él. Si bien aún queda trabajo por hacer, los alcaldes necesitan un socio federal que trabaje con ellos, no en su contra", remarcaron.

Añadieron que "si a Trump realmente le importara reducir la delincuencia, no habría realizado recortes sin precedentes a los programas de seguridad pública que realmente funcionan" y "estaría trabajando para proteger" a sus comunidades, "no para vilipendiarlas".

"Pero la verdad es que a Trump no le importa; solo quiere crear otra farsa política para favorecer sus propios intereses y distraer a los estadounidenses de sus fracasos. Aunque Trump intente atribuirse el mérito de su trabajo, los alcaldes demócratas nunca dejarán de luchar por proteger y fortalecer nuestras comunidades porque eso es lo que hacen: lograr resultados", subrayaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump justificó su decisión por un supuesto aumento de los delitos en Washington DC.

Polémica: Trump ordenó "eliminar los barrios marginales" de Washington y expulsar a personas sin hogar

Una imagen que conmovió al mundo: el colapso de una de las Torres Gemelas.

Identificaron los restos de tres víctimas del atentado a las Torres Gemelas, 24 años después

El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Trump recibió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para una histórica firma de la paz.

Trump, sobre el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán: "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos".

El fentanilo fue creado en la década de 1960 con fines médicos.
play

El origen del fentanilo, el analgésico que está detrás de 68 muertes en Argentina y de una epidemia en Estados Unidos

Las acciones argentinas cortaron con su racha alcista. 

Loma Negra encabezó un cierre de semana para el olvido de los ADRs en Wall Street: caídas de hasta 8%

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 17 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 26 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 35 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 41 minutos
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

Hace 43 minutos