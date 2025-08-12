Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington, Trump amenazó a otras cinco ciudades gobernadas por la oposición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC para "limpiarla" de lo que denominó como "bandas violentas y criminales sanguinarios" podría extenderse a otras grandes ciudades gobernadas por demócratas.
Durante la conferencia de prensa que brindó este lunes, Trump anunció que la Policía de Washington pasará a estar bajo control federal. El operativo implicará el despliegue de unos 800 guardias federales "para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública".
El mandatario argumentó que el aumento de los índices de delincuencia "impacta directamente en el funcionamiento del gobierno federal y es una amenaza para nuestro país". "Tenemos otras ciudades también que están mal, muy mal", añadió, y mencionó a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Baltimore y Oakland.
"No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá. Empezamos con mucha fuerza en Washington DC y vamos a limpiarla rápidamente", prometió. En junio pasado, Trump ya había desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles para reprimir las protestas contra sus políticas antiinmigrantes.
Los alcaldes demócratas le respondieron a Trump: "Es una farsa"
La alcaldesa de la capital, la demócrata Muriel Bowser, calificó la medida como "inquietante y sin precedentes", pero remarcó: "No puedo decir que, dada la retórica del pasado, nos haya sorprendido totalmente". La funcionaria afirmó que el distrito está en su "mínimo de delitos violentos en 30 años" y que Trump está al tanto de estos avances.
Las otras ciudades mencionadas por el republicano también tienen alcaldes demócratas: Eric Adams en Nueva York, Karen Bass en Los Ángeles, Brandon Johnson en Chicago, Brandon Scott en Baltimore y Barbara Lee en Oakland. Tras la conferencia de prensa, la Asociación de Alcaldes Demócratas rechazó las declaraciones en un comunicado.
Alcaldes demócratas
Bowser, Adams, Bass, Johnson, Scott y Lee, los alcaldes apuntados por Trump.
Redes sociales
"Seamos claros: la delincuencia ha disminuido en la mayoría de las grandes ciudades, incluyendo Washington DC, a pesar de Donald Trump, no gracias a él. Si bien aún queda trabajo por hacer, los alcaldes necesitan un socio federal que trabaje con ellos, no en su contra", remarcaron.
Añadieron que "si a Trump realmente le importara reducir la delincuencia, no habría realizado recortes sin precedentes a los programas de seguridad pública que realmente funcionan" y "estaría trabajando para proteger" a sus comunidades, "no para vilipendiarlas".
"Pero la verdad es que a Trump no le importa; solo quiere crear otra farsa política para favorecer sus propios intereses y distraer a los estadounidenses de sus fracasos. Aunque Trump intente atribuirse el mérito de su trabajo, los alcaldes demócratas nunca dejarán de luchar por proteger y fortalecer nuestras comunidades porque eso es lo que hacen: lograr resultados", subrayaron.