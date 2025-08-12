El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales Desde la Casa Blanca destacaron que, desde que regresó en enero al poder, Donald Trump aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo. Por







El gobierno de Estados Unidos informó este martes que se arrestaron más de 300.000 migrantes en situación irregular en los primeros seis meses de la gestión del presidente Donald Trump.

Desde la Casa Blanca destacaron que, desde que regresó en enero al poder, el mandatario republicano aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, algo que ha desatado protestas.

"Más de 300.000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al tiempo que agregó que "casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas".

También destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos durante julio, los cuales "han vuelto a caer a mínimos históricos".

Según las cifras publicadas este martes por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado unas 24.628 interceptaciones en todo el país. En la frontera con México hubo unos 4.601, un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio y un 92% menos que en julio de 2024.