El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de más de 300 mil inmigrantes ilegales

Desde la Casa Blanca destacaron que, desde que regresó en enero al poder, Donald Trump aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo.

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que se arrestaron más de 300.000 migrantes en situación irregular en los primeros seis meses de la gestión del presidente Donald Trump.

Desde la Casa Blanca destacaron que, desde que regresó en enero al poder, el mandatario republicano aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, algo que ha desatado protestas.

"Más de 300.000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al tiempo que agregó que "casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas".

También destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos durante julio, los cuales "han vuelto a caer a mínimos históricos".

Trump sobre los ataques a las tres centrales nucleares de Irán

Según las cifras publicadas este martes por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado unas 24.628 interceptaciones en todo el país. En la frontera con México hubo unos 4.601, un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio y un 92% menos que en julio de 2024.

Desde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunciaron haber "recibido oficialmente más de 100.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean unirse" a sus filas para expulsar a "delincuentes extranjeros".

En tanto, desde algunas organizaciones denunciaron las duras condiciones en los centros de detención de migrantes. En un informe, Human Rights Watch (HRW) describió que hay celdas superpobladas y migrantes que duermen en el suelo bajo luces de neón encendidas noche y día, privados de higiene básica.

