Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump La presidenta Karin Keller-Sutter se mostró abierta a que figuras influyentes de su país, como el extenista o el titular de la FIFA, mantengan comunicaciones informales con el gobierno de Estados Unidos. "No es una estrategia que podamos seguir oficialmente", reconoció. Por







Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump. Redes sociales

La presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, aseguró estar dispuesta a que figuras influyentes de su país como el extenista Roger Federer o el titular de la FIFA, Gianni Infantino, intervengan ante el gobierno de Estados Unidos para tratar de reducir los aranceles, aunque reconoció que no se trataría de una estrategia oficial.

Donald Trump le impuso a Suiza una tarifa del 39%, una de las más altas dentro de sus recientes anuncios. Según estimaciones del Instituto Económico KOF de la Universidad ETH de Zúrich, estas medidas podrían llevar a la desaparición de entre 7.500 y 15.000 empleos.

En ese contexto, el consejero nacional Roland Rino Buechel le dijo a Financial Times el viernes pasado que "llegó la hora de involucrar a Infantino para intentar abrir las puertas de Washington" ya que "es quizás el único capaz de desbloquear esta cuestión".

El dirigente tiene buena relación con el mandatario estadounidense y acaba de inaugurar una oficina de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York. Otros medios suizos señalaron que Trump suele reaccionar bien antes las celebridades, lo que abriría la puerta a un acercamiento por parte de Federer.

"Si personalidades que lo conocen tienen una conversación con él, no estamos en contra", sostuvo Keller-Sutter durante una entrevista con TeleZüri. Sin embargo, aclaró que "no es una estrategia que podamos seguir oficialmente" y que no sabe "si eso realmente ayudaría al final".