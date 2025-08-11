11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

La medida busca ganar tiempo para avanzar en negociaciones pendientes, mientras persisten tensiones en temas clave como compras agrícolas y petróleo ruso.

Por
Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender por otros 90 días la tregua arancelaria con China, evitando que las tarifas estadounidenses sobre productos chinos suban hasta el 145%, mientras que los aranceles chinos sobre bienes estadounidenses alcanzaran el 125%. De no haberse prorrogado, la medida habría implicado un virtual embargo comercial entre ambas potencias.

Trump justificó su decisión por un supuesto aumento de los delitos en Washington DC.
Te puede interesar:

Polémica: Trump ordenó "eliminar los barrios marginales" de Washington y expulsar a personas sin hogar

La decisión se anunció a pocas horas del vencimiento del plazo original, fijado para este martes 12 de agosto. “Veremos qué pasa. La relación es muy buena con el presidente Xi Jinping y conmigo”, afirmó Trump en una rueda de prensa, sin brindar detalles sobre posibles avances en las negociaciones.

Actualmente, los aranceles de Estados Unidos a las importaciones chinas se mantienen en un 30%, que incluye una tasa base del 10% y un 20% relacionado con gravámenes específicos aplicados en respuesta al problema del fentanilo. China, por su parte, sostiene un arancel del 10% sobre productos estadounidenses, en un contexto de reducción de tensiones tras meses de conflicto comercial.

La tregua original fue acordada en mayo durante negociaciones en Ginebra, Suiza, estableciendo una pausa de 90 días para facilitar nuevas conversaciones. Sin embargo, en la reunión posterior de julio en Estocolmo no se anunció un acuerdo para extender el plazo.

Funcionarios y analistas esperan que esta prórroga permita avanzar en temas clave, como las compras agrícolas, los controles de exportación y la capacidad industrial. Trump había instado días atrás a China a cuadruplicar sus compras de soja estadounidense, aunque luego no reiteró la demanda. Además, Washington presiona para que Pekín detenga la compra de petróleo ruso, con amenazas de aplicar aranceles secundarios si no cumple.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cumbre entre Putin y Trump: Zelenski se manifestó.

Cumbre entre Trump y Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

Trump y Putin se verán el próximo viernes.

Donald Trump confirmó que se reunirá con Putin en Alaska

Trump recibió a los líderes de Armenia y Azerbaiyán para una histórica firma de la paz.

Trump, sobre el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán: "Pelearon durante 35 años, ahora son amigos".

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

Entran en vigencia este jueves los aranceles recíprocos establecidos por Trump.

Entraron en vigencia los aranceles recíprocos de Donald Trump: qué pasará con Argentina

El mandatario firmó una nueva orden ejecutiva que impone un mayor arancel a los productos provenientes de India.

Trump subió los aranceles para India al 50% por sus compras de petróleo a Rusia

Rating Cero

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

De qué se trata este documental imperdible que estrenó Netflix.
play

Está en Netflix, dura una hora y trata sobre un robo histórico

Juego de Honor, una película estadounidense de 2005 que está siendo tendencia actualmente en Netflix.
play

De qué se trata Juego de honor, la película de Samuel Jackson que es tendencia en Netflix

La familia se instaló en una casa de campo para disfrutar de unos días de descanso en plena naturaleza.

Luis Figo afronta rumores de separación con su esposa y con una publicación se lanzaron nuevas teorías: qué se vio

Juan Carlos Ramírez participó de reconocidas producciones.

Murió por un aneurisma cerebral un querido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

últimas noticias

play

Una amiga del joven hallado en la casa de Cerati habló de la relación con los Graf: "Nunca supe de problemas"

Hace menos de un minuto
Ian Moche le respondió a Javier Milei: La agresión fue fea para toda la familia

Ian Moche le respondió a Javier Milei: "La agresión fue fea para toda la familia"

Hace 17 minutos
Un hombre asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó.

Horror en Misiones: asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó

Hace 41 minutos
Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Hace 50 minutos
Luis Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

Caputo restringe la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

Hace 1 hora