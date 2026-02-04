Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de minerales críticos para "ratificar su asociación estratégica" El canciller Pablo Quirno rubricó un entendimiento con el vicesecretario de Estado del país norteamericano, Christopher Landau. "La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas", expresó el Gobierno. Por + Seguir en







Pablo Quirno y Christopher Landau firmaron un acuerdo. X (@pabloquirno)

El canciller Pablo Quirno firmó un acuerdo sobre minerales críticos con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para ratificar la "asociación estratégica" entre Argentina y el país norteamericano en el marco de una reunión ministerial en la ciudad de Washington.

En un comunicado, la Cancillería remarcó la rúbrica del entendimiento entre ambos países: "Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la República Argentina y los Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo".

En tal sentido, expuso el objetivo de la alianza. "La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia", expresó.

Pablo Quirno y Christopher Landau Pablo Quirno y Christopher Landau firmaron un acuerdo. X (@pabloquirno) También destacaron los últimos niveles de envíos de minerales: "Para la Argentina este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo. En 2025, gracias a los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30%".

"Esto posiciona a la minería, en particular a minerales críticos como el litio y el cobre, como un sector clave para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y la creación de empleo calificado, con incidencia positiva sobre las economías regionales", agregaron en esta línea.

Comunicado Cancillería minerales críticos El comunicado de la Cancillería. X (@Cancilleria_Ar) En tanto, la Cancillería subrayó la situación del sector: "En un contexto de estabilidad macroeconómica y de reglas claras y previsibles para la inversión, la minería se consolida, junto con la energía y la agroindustria, como uno de los pilares del proceso de transformación económica en curso". En esta línea, anticiparon un crecimiento de las exportaciones. "La Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales del orden de los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y alcanzar más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década", señalaron.