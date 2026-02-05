5 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos: "Argentina será próspera"

El canciller Pablo Quirno anunció la rúbrica del entendimiento, que se produjo en el marco de la aceitada relación entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Se espera que ambos países den a conocer los puntos del convenio.

Pablo Quirno anunció la firma del acuerdo.

Pablo Quirno anunció la firma del acuerdo.

El canciller Pablo Quirno anunció que el Gobierno firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos, que se produjo en la ciudad de Washington, en el marco de la aceitada relación entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Ahora, se espera que expongan los puntos del convenio.

En su cuenta de la red social X, Quirno confirmó el acuerdo entre ambos países. "Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del Representante de Comercio con Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", expresó.

La rúbrica del entendimiento se produjo después de que la Casa Blanca anunciara en noviembre un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos, que apunta a la apertura recíproca de mercados, la reducción de barreras y la armonización regulatoria para facilitar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países.

Pablo Quirno tuit acuerdo Argentina Estados Unidos

Según un comunicado dado a conocer en aquel entonces por el gobierno de Donald Trump, Argentina se comprometió a otorgar "acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas".

Como contraparte, Estados Unidos "eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico". Además, se mejorarán las condiciones de acceso bilateral y recíproco para la carne de res.

En tal sentido, la Cancillería había anunciado previamente un acuerdo sobre minerales críticos con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para ratificar la "asociación estratégica" entre Argentina y el país norteamericano en el marco de una reunión ministerial en Washington.

Noticia en desarrollo...

