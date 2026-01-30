El Gobierno le recomendó a los argentinos que no viajen a Cuba

Mediante un comunicado, la Cancillería instó a los ciudadanos que no se dirijan a la isla "ante el deterioro de la calidad de vida". "Se registran faltantes de combustible", aseguró la cartera que dirige Pablo Quirno.

El Gobierno emitió un comunicado en el que le recomendó a los ciudadanos argentinos que eviten viajar a Cuba ante la persistente crisis de recursos básicos. El anunció se realizó este viernes, un día después de que Estados Unidos decretara la imposición de aranceles a aquellos países que le vendan petróleo a la isla.

"Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla . Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación", sostuvo el comunicado emitido por la cartera que dirige Pablo Quirno .

Luego, la Cancillería aseguró que "se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas , interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos".

El comunicado del gobierno argentino sucedió tan solo un día después de que Estados Unidos emitiera una orden ejecutiva para presionar económicamente a Cuba. El decreto firmado por Donald Trump establece que se le impondrán aranceles sin tope a aquellos países que le vendan petróleo a la isla. De esta manera, la gestión de Javier Milei volvió a alinearse con la política exterior de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó este jueves una orden ejecutiva en la que autorizó imponer aranceles sin tope a los países que le vendan petróleo a Cuba. Según el documento, la decisión se tomó porque el gobierno de la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.

"El régimen se alinea con -y les brinda apoyo- numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos", sostiene la orden ejecutiva emitida por Trump que se refiere a Rusia, China, Irán y organizaciones políticas como Hamás y Hezbolá.

trump petroleo cuba 29-1-26 Donald Trump acusó a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia" y difundir "sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental".

"Por ejemplo, Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos, invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos", aseguró el documento firmado este jueves por el presidente Trump. Por esta razón, la orden ejecutiva estableció que "es necesario y apropiado establecer un sistema arancelario".

Estos aranceles a los países que le proporcionen petróleo a Cuba no tendrán límite. Por el contrario, el importe se fijará con un impuesto "ad valorem adicional a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba", estableció el nuevo decreto.