El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con Estados Unidos

La Oficina del Presidente de la República Argentina confirmó que remitirá el documento al Parlamento y Milei confía en que los legisladores estarán "a la altura de esta oportunidad sin precedentes".

Congreso Nacional.

El presidente Javier Milei enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con el gobierno de Estados Unidos, "conforme a lo establecido en la Constitución", y confía en que "los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes".

El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para desmentir las operaciones de los medios
El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para "desmentir las operaciones de los medios"

"El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología", sostuvo en un comunicado la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) en X.

Para el Gobierno, el acuerdo "consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial".

"Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño", remarcaron en el texto oficial.

El anuncio de la firma del acuerdo con Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno había anunciado que el Gobierno firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos, que se produjo en la ciudad de Washington, en el marco de la aceitada relación entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

En su cuenta de la red social X, Quirno confirmó el acuerdo entre ambos países. "Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del Representante de Comercio con Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", expresó.

El entendimiento fue anunciado luego de una reunión que mantuvieron Quirno y el representante de Comercio de EE.UU, Jamieson Greer, en su oficina de la capital estadounidense. El canciller fue acompañado por el diplomático Luis Kreckler, el embajador Alec Oxenford y otros funcionarios de la sede diplomática, en medio de un fuerte hermetismo.

