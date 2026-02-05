El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con Estados Unidos La Oficina del Presidente de la República Argentina confirmó que remitirá el documento al Parlamento y Milei confía en que los legisladores estarán "a la altura de esta oportunidad sin precedentes". Por + Seguir en







Congreso Nacional.

El presidente Javier Milei enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con el gobierno de Estados Unidos, "conforme a lo establecido en la Constitución", y confía en que "los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes".

"El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología", sostuvo en un comunicado la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) en X.

Para el Gobierno, el acuerdo "consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial".

"Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño", remarcaron en el texto oficial.

El anuncio de la firma del acuerdo con Estados Unidos El canciller Pablo Quirno había anunciado que el Gobierno firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos, que se produjo en la ciudad de Washington, en el marco de la aceitada relación entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.