Crisis en Venezuela: María Corina Machado advirtió una "campaña de terror"

En un audio difundido en las redes sociales, Machado marcó una intimidación del gobierno venezolano, encabezado por Maduro: "Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos, el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles".