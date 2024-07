Proclamaron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela: "Ganó la fuerza del pueblo"

En tal sentido, expuso el objetivo con el que cuenta como presidente venezolano. "Asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar a nuestro país a la paz, la prosperidad y la unión nacional a través del diálogo y hacer irreversible, como este resultado, la paz, la igualdad, la independencia nacional y la dignidad de un país", subrayó.

Por otro lado, advirtió por el transcurso de la campaña electoral que se llevó a cabo de cara a los comicios: "Fue una jornada extensa e intensa. Nos despedimos en la madrugada. Nuestro pueblo tuvo que ir a una campaña electoral bloqueado, agredido. Hubo ocho años de agresión externa e interna, que se sintieron en los cimientos más profundos".

Nicolás Maduro Proclamaron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Redes sociales

Nicolás Maduro advirtió que "se está intentando imponer un golpe de Estado"

En tanto, el presidente de Venezuela cuestionó la polémica por los resultados de su reelección y marcó que "se está intentando imponer un golpe de Estado de carácter fascista y contrarrevolucionario. Es una especie de Guaidó 2.0".

"Esta película la vimos. Es un guion parecido y los protagonistas son los mismos: por un lado el pueblo que quiere democracia, paz, prosperidad y progreso. Por otro lado, la elite llena de odio con un proyecto contrarrevolucionario y fascista amarrado al imperio estadounidense", enfatizó en esta línea.

También, recordó lo ocurrido en 2019: "Buscaron la institucionalidad, para dentro de la institucionalidad, la asamblea nacional imponerle a Venezuela un modelo de entreguismo al imperio norteamericano a través de un ensayo que ellos llamaron Guaidó".

"Esa película terminó con daños al país, a los humildes y la economía, pero el final de la película la conocemos", señaló.

#EnVivo | Acto de Proclamación de Nicolás Maduro Moros como Presidente Electo de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031. https://t.co/lE1QHC02ad — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 29, 2024

La filosa respuesta de Nicolás Maduro a Javier Milei: "No me durás un round"

El reciente presidente reelecto en Venezuela, Nicolás Maduro, le respondió su par argentino, Javier Milei, y lo calificó de “bicho, feo, cobarde y estúpido” que no le “aguanta un round”, a la vez que lo tildó de “nazi fascista y vendepatria”.

La respuesta de Maduro se produjo en su discurso de victoria luego de las elecciones cuando la Justicia Electoral lo proclamó como ganador con el 51,2% de los votos, pero la oposición denunció fraude, y por lo publicado por Milei en su red social X (ex Twitter) que “los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro”.

En ese contexto, el presidente venezolano no se quedó callado y respondió: “Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Sumándose a los cánticos de sus seguidores, Maduro continuó con sus ataques al líder de La Libertad Avanza: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.