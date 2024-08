Más confusión en el Gobierno por Venezuela: tras acusar de fraude a Maduro, ahora quieren "esperar las actas"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , aseguró que la administración de La Libertad Avanza espera a que el gobierno venezolano, encabezado por el mandatario Nicolás Maduro , quien fue proclamado reelecto, exponga "las actas" tras las elecciones que se desarrollaron el 28 de julio. No obstante, previamente el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino habían afirmado que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia , se impuso en los comicios.

"No tenemos una postura nuestra, no estamos en condiciones en proclamar a ningún ganador porque estamos esperando tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. No podemos salir a decir lo que se nos ocurre", agregó en esta línea.

Sin embargo, Milei el 29 de julio en una publicación en sus redes sociales aseguró que González Urrutia ganó en las urnas: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica".

Javier Milei tuit La publicación de Javier Milei. X

En tanto, Mondino el 2 de agosto se mostró en coincidencia con el jefe de Estado y aseguró: "Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: http://resultadosconvzla.com. Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González".