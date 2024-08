Crisis en Venezuela: afirman que ya son 24 los muertos en las protestas de la oposición.

La cantidad de muertos advertidos por la organización coincide con un reporte de la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

Por otro lado, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, advirtió una "campaña de terror" en Venezuela tras las detenciones en el marco de las movilizaciones en contra de Maduro.

En un audio difundido en las redes sociales, Machado marcó una intimidación del gobierno venezolano, encabezado por Maduro: "Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos, el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles".

"No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros, no lo permitan: ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esta campaña de terror", agregó.

Nicolás Maduro felicitó a la Guardia Nacional por su labor en las protestas opositoras

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue proclamado reelecto tras las elecciones en el país vecino, felicitó al personal de la Guardia Nacional Bolivariana por su "conducta ejemplar" frente a las protestas opositoras en medio de las denuncias por fraude.

En un acto por el 87° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, que se trata del cuerpo militar encargado del orden público, Maduro destacó el operativo en las protestas organizadas por la oposición: "Quiero felicitar a esta profesional, humana y poderosa Guardia Nacional porque ustedes han sido y son columna vertebral de la paz, la protección del pueblo, la tranquilidad, la seguridad".

"Estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado y una emboscada imperialista", agregó en tal sentido, luego de que el Consejo Nacional Electoral local expresara que el presidente venezolano se impuso en las elecciones con el 51,95% de los votos contra el 43,18% de Edmundo González Urrutia.

En tanto, este sábado se llevó adelante una nueva movilización encabezada por María Corina Machado. "Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar… miren la respuesta. Hoy, la presencia de que cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el final", expresó la líder opositora en sus redes sociales.