Corina Machado, en la multitudinaria protesta en Venezuela: "Hicimos historia, esto se acabó"

La líder opositora María Corina Machado encabezó una multitudinaria movilización en las calles de Caracas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro, pero que no contaron con la publicación de las actas oficiales.

Durante su discurso, destacó el trabajo de sus seguidores en la campaña y señaló: “Lo hicieron ustedes, cada uno de ustedes. ¿Qué puede ser más noble que convertirse en testigo, en guardián de la soberanía popular? No vamos a dejar las calles. La nuestra es una lucha cívica y pacífica”.

“Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”, agregó y apuntó contra el gobierno: “Son capaces de cualquier cosa, pero jamás contaron con nuestra organización”.

En medio de una creciente tensión social, la referente de la oposición en Venezuela recibió este miércoles una orden de detención. Sin embargo, aseguró que continuará con su lucha "hasta el final": “Creyeron que me iban a callar, a atemorizar, a paralizar. Pero esto demuestra al mundo la magnitud de la promesa y que vamos a llegar hasta el final”.

Asimismo sostuvo que “se viene una etapa día a día pero nunca hemos estado tan fuertes como hoy y nunca el régimen estuvo tan débil como hoy. Han perdido toda la legitimidad, el mundo lo sabe”. "Cada vez son más los países que reconocen a Edmundo como presidente", mencionó sobre González Urrutia, el candidato del bloque opositor.

“Todos los venezolanos dentro y fuera del país estamos viviendo las horas más importantes. Todos sabíamos que este era un proceso complejo. Muchas veces nos dijeron que era imposible demostrar el fraude y nosotros lo hicimos con la victoria”, añadió.

Machado participó de la marcha junto a los referentes opositores Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila, miembros de la coalición antichavista Plataforma Unitaria Democrática (PUD).