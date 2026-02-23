Quién es Nicolás Keenan, el argentino que se convirtió en Primer Caballero de Países Bajos

Rob Jetten asumió este lunes como el primer ministro más joven. Su novio argentino dejará una marca en la historia al ocupar el rol de Primer Caballero.

El neerlandés de 38 años hizo historia este lunes al asumir como el primer ministro más joven de los Países Bajos y el primero abiertamente gay. Rob Jetten le propuso casamiento al argentino Nicolás Keenan en 2024, después de los Juegos Olímpicos de París y antes de que el jugador de hockey se fuera gira por tres meses junto a Los Leones .

Keenan ocupará por primera vez en la historia del país el rol de Primer Caballero, mientras Jetten lidere un gobierno de coalición en minoría formado tras las elecciones celebradas en octubre pasado, en las que su partido centrista y proeuropeo D66 logró una estrecha victoria y negoció el acuerdo con aliados de centro-derecha para formar el Ejecutivo.

El deportista argentino juega profesionalmente en la liga holandesa y comparte detalles de su cotidianidad en Instagram. "Es hoy", celebró este lunes en esa red social junto a un video de su novio vestido formalmente para la ceremonia de asunción. Keenan eligió un emoji llorando de emoción tras sostener a su pareja durante la campaña electoral.

Ambos tienen una fuerte presencia en la app de Meta. Jetten tiene un perfil personal, donde fijó una foto abrazando a Keenan , y este lunes sumó uno oficial para la comunicación de Estado.

Jetten pasó casi todas las noches en televisión y conectó con el electorado a través de mensajes optimistas. Su lema era Het kan wel ("Sí, se puede") , una frase optimista inspirada en el "Yes, we can" de Barack Obama . Esto contrastó fuertemente con el opositor Geert Wilders , a quien acusó de "sembrar la división".

Fue uno de los primeros afiliados en el D66, que se define como progresista y socialmente liberal. Tras trabajar unos años para la red ferroviaria holandesa ProRail, el ahora primer ministro fue elegido diputado en 2017 y ganó experiencia como líder antes de ser ministro de Clima bajo el mandato del primer ministro Mark Rutte (2010-2024), actual secretario general de la OTAN.

La historia de amor de Rob Jetten y Nicolás Keenan

Nicolás y Rob se conocieron en La Haya en 2017, cuando el integrante de Los Leones emigró a Países Bajos para dedicarse de forma profesional al hockey. Cabe destacar que este país europeo suele recibir jugadores argentinos que deciden salir del país para impulsar su carrera deportiva.

Según contó el argentino, comenzaron a cruzarse haciendo las compras dado que en el país estaban atravesando una profunda crisis política, por lo que había decidido mudarse al mismo barrio en el que vivía él. "Yo no sabía quién era. Me buscó él porque yo tenía la camiseta del club. Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo entre risas.

El artillero argentino se desempeña en la Hoofdklasse de Holanda como representante del HC Klein Zwitserland y, a medida que el vínculo avanzaba, fue embebiéndose, de a poco, en la cuestión de estar enamorado de una de las personalidades políticas con más relevancia en el país en el que había elegido vivir, con todo lo que ello implica.

De acuerdo con lo que el jugador contó en diálogo con Gente, ambos se complementan y fueron conociéndose entre cita y cita, generando recuerdos para toda la vida. Como los dos son importantes dentro del ámbito en el que se mueven, aprendieron a manejar las presiones y a ser uno el sostén del otro cuando las cosas se complican.

Rob estuvo junto a él en los Juegos Olímpicos de París, cuando le tocaba viajar por compromisos se trasladaba en tren. Solo algunos meses después, en noviembre de 2024, el neerlandés le propuso casamiento antes de que Nicolás comenzara una gira de tres meses junto a Los Leones.

"'Te quiero dar algo antes de que te vuelvas a Argentina'. Saca el anillo y me propone casamiento. Lo primero que hice fue bajarme un vaso de vino, y después contesté que sí. ¡Fue una locura, me puse a llorar! Y lo más tremendo es que tuvo los anillos guardados durante cuatro meses", contó el deportista sobre la propuesta de casamiento. Una romcom de las buenas.