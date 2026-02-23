¿Quién es la misteriosa novia de "El Mencho" que reveló su paradero en Jalisco?

Guadalupe Moreno Carillo sería la novia oficial del capo narco del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que cayó abatido este domingo en un operativo militar.

Guadalupe Moreno Carillo , cercana a los 50 años, sería la pareja oficial del capo narco, Nemesio Oseguera Cervantes " El Mencho ", que cayó abatido este domingo en un operativo militar. Su nombre apareció en documentos confidenciales filtrados a través de Guacamaya Leaks, donde se señala su papel clave dentro de la estructura criminal y según la Secretaría de la Defensa Nacional, fue fundamental para dar el con paradero narco.

Durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, el líder del CJNG, fue gravemente herido y murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Además del capo narco de 59 años, también fueron asesinados otros seis integrantes del cártel, detuvieron a dos y tres militares resultaron heridos .

En conferencia de prensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, explicó los detalles del operativo y declaró que la pareja sentimental de "El Mencho" fue clave para su captura. La mujer es considerada la novia oficial del narco tras su separación de su ex esposa Rosalinda González Valencia .En octubre de 2022, tras el hackeo masivo al gobierno mexicano perpetrado por el colectivo Guacamaya Leaks, salió a la luz la identidad de la presunta pareja.

Se calcula que la pareja de “El Mencho” tendría alrededor de 50 años. En los archivos filtrados por la Sedena aparece descrita como una mujer de tez clara, cabello oscuro y maquillaje llamativo , con sombras azules, además de portar vestimenta elegante, lo que sugiere que la imagen fue tomada en un evento formal. La fotografía, sin embargo, es borrosa y no permite apreciar mayores detalles.

Por el momento, no hay información pública detallada sobre su lugar de nacimiento, familia o vida previa de Guadalupe Moreno Carrillo antes de su relación con Nemesio Oseguera Cervantes. Su nombre permaneció fuera del radar en relación con actividades criminales hasta las filtraciones de Guacamaya Leaks.

En los documentos de la Sedena, aparece enlistada dentro del apartado de “Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza” del CJNG, lo que sugiere que podría desempeñar un papel activo en la estructura del cártel, similar al de otros allegados y familiares de Oseguera Cervantes, aunque sin que se especifique con claridad sus funciones.

Las autoridades mexicanas la consideran prófuga de la justicia, ante la posibilidad de que haya acompañado a “El Mencho” en su vida clandestina, oculto en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima. Los reportes filtrados señalan que el líder del CJNG evitaba el uso de dispositivos electrónicos y prefería comunicarse mediante cartas, lo que implicaría que Moreno Carrillo se adaptó a un entorno marcado por la movilidad constante y el secretismo.

¿Quién fue Rosalinda González Valencia, la ex de "El Mencho"?

Rosalinda González Valencia (1963), conocida como “La Jefa”, fue pieza clave en la estructura del CJNG y acusada de lavado de dinero. Estuvo casada con Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel hasta 2018. Se casaron en 1996. Las autoridades sostienen que esa unión fortaleció los vínculos entre el grupo de Oseguera y el clan familiar de Rosalinda.

Originaria de El Naranjo, Aguililla (Michoacán), creció en una familia dedicada primero al cultivo de aguacate y luego al tráfico de marihuana y adormidera hacia Estados Unidos. Sus hermanos se vincularon al Cártel de Milenio en los años 80, bajo el liderazgo de Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”. Rosalinda habría estado casada con Armando antes de separarse en los 90 y comenzar su relación con Oseguera Cervantes.

Detenciones y sentencia