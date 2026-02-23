23 de febrero de 2026 Inicio
Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Un grupo armado irrumpió a los tiros en el centro penitenciario y derribó un portón con un vehículo para facilitar la fuga de los reclusos. Un policía murió en el enfrentamiento.

Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, confirmó que los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones para facilitar la huida de los reclusos.

Durante la irrupción, el personal de custodia repelió la agresión, lo que derivó en un intenso intercambio de disparos. En el enfrentamiento murió uno de los efectivos de la Policía Penitenciaria, según detalló el informe oficial sobre el asalto al complejo carcelario.

Respecto a la mecánica del hecho, Hernández explicó: “Lamentablemente cuando llegaron grupos criminales e hicieron algunos disparos a las instalaciones, chocaron un vehículo, derribaron un portón y es cuando logran ingresar, los compañeros repelieron la agresión”. El funcionario ratificó que ya se emitieron alertas a todas las entidades federativas para lograr la recaptura.

La incursión generó descontrol interno y una serie de riñas entre los presos, situación que obligó al despliegue de refuerzos desde la Zona Metropolitana de Guadalajara. Debido a los bloqueos viales registrados en el municipio, el arribo de las fuerzas estatales para retomar el orden se vio severamente dificultado.

Tras el pase de lista y la intervención de organismos de derechos humanos, las autoridades aseguraron que la seguridad en el recinto fue restablecida. “Ya está bajo control la situación. Ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad en el penal de Puerto Vallarta”, puntualizó el secretario de Seguridad.

Actualmente, las fuerzas federales y estatales mantienen operativos de vigilancia en los límites de la región para localizar a los 23 evadidos. El gobierno estatal solicitó la colaboración de los estados vecinos, mientras continúa el peritaje en la zona del portón derribado y las áreas afectadas por el impacto del vehículo y los proyectiles.

