México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

La presidenta de México destacó el restablecimiento de la actividad en el país, confirmó la continuidad de un centro de mando nacional y respaldó a las Fuerzas Armadas luego de los disturbios desatados tras el asesinato del líder narco.

En sus primeras declaraciones públicas luego de los hechos de violencia que sacudieron a distintas regiones de México tras el asesinato del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes , la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación comenzó a estabilizarse y envió un mensaje de tranquilidad a la población.

“Este lunes amanecimos sin bloqueos en las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad” , afirmó la mandataria al referirse a los disturbios del domingo. Según detalló, el Gobierno mantiene activo un centro de mando con coordinación nacional para articular acciones junto a las administraciones estatales.

“Después del operativo se montó este centro de mando. Quiero agradecer a todos los gobernadores porque estuvieron en coordinación con mucha información” , subrayó, al remarcar el trabajo conjunto entre Nación y provincias.

Sheinbaum también hizo un reconocimiento explícito a las Fuerzas Armadas. Destacó el rol de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, a las que calificó como instituciones “extraordinarias”, integradas por hombres y mujeres “preparados, profesionales y con patriotismo”.

En ese marco, expresó sus condolencias por los efectivos que murieron durante los enfrentamientos. “Nuestro pésame a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento” , señaló.

Luego agregó que la prioridad de su administración es “garantizar la paz y seguridad de toda la población”. “Hoy hay mayor tranquilidad. Hay gobierno, fuerzas armadas, gabinete de seguridad y mucha coordinación”, insistió la presidenta, antes de cerrar con un mensaje directo a la ciudadanía: “Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.

Quién es "El Mencho", el narcotraficante asesinado que sacudió a México

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue durante años uno de los hombres más buscados de México y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor expansión territorial en la última década. Originario de Michoacán, construyó un poder basado en el control de rutas del narcotráfico, el despliegue de células armadas y una estructura operativa que desafió abiertamente al Estado mexicano.

Según la información oficial, fue abatido en un operativo de fuerzas federales que se desarrolló el domingo en medio de un fuerte despliegue militar. El procedimiento derivó en intensos enfrentamientos armados y dejó también bajas en las fuerzas de seguridad. El Gobierno sostuvo que la acción fue resultado de tareas de inteligencia y coordinación entre distintas áreas del gabinete de seguridad.

Tras conocerse la noticia de su muerte, se registraron bloqueos de rutas, quema de vehículos y ataques coordinados en distintos puntos del país. Las autoridades atribuyeron los disturbios a células vinculadas a su organización, que reaccionaron con acciones violentas para generar caos y presión. En las horas siguientes se montó un centro de mando nacional y se reforzó la presencia de fuerzas federales para recuperar el control y restablecer la normalidad.