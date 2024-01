Crisis en Ecuador: el Gobierno reforzó los controles en las calles y busca aumentar impuestos para financiar el conflicto

La situación de violencia en Ecuador escaló intensamente tras la desaparición en una cárcel de mediana seguridad de Guayaquil del capo Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal más peligroso del país, Los Choneros, que mantiene relación con el cártel mexicano de Sinaloa.

Noboa, quien asumió el poder a finales de noviembre, decretó primero un estado de emergencia y posteriormente declaró que el país entraba en un conflicto armado interno, en el cual el objetivo militar era una veintena de organizaciones criminales y ligadas al narcotráfico y otros delitos, a las que calificó como “terroristas”.

Controles en Ecuador

Por otra parte, el Gobierno envió al Legislativo una propuesta de ley económica de emergencia en un esfuerzo por buscar ingresos para sostener financieramente el conflicto, que propone subir del 12 al 15 por ciento el impuesto al valor agregado (IVA), lo que generó controversia.

El texto fue enviado con carácter urgente para que sea debatido, discutido y aprobado por la Asamblea Nacional cuanto antes: el Parlamento, que ya ha aprobado iniciativas del mandatario, tiene 30 días para pronunciarse sobre la propuesta. Si no hubiera respuesta, automáticamente entrará en vigencia.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la recaudación de todo tipo de impuestos entre enero y septiembre de 2023 llegó a unos 13.500 millones de dólares.

"La presente Ley tiene por objeto enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la difícil situación fiscal", señala el proyecto.

Noboa admite que Ecuador necesita ayuda militar extranjera

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que necesita personal y ayuda militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad que recrudeció en los últimos días.

En la serie de respaldos internacionales y de bloques regionales, Noboa recibió este viernes el apoyo del Consejo Permanente de la OEA, que aprobó la declaración “Defensa de la democracia y la paz social en la República del Ecuador".

“Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos. No es momento de ego o vanidad, de decir 'no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares'. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento", admitió en una entrevista radial.