El espeluznante testimonio de la jefa de redacción del canal de TV atacado en Ecuador: "Querían transmitir el terror"

Alina Manrique explicó como sucedieron los hechos desde que los atacantes ingresaron al piso del estudio y tomaron de rehenes a los trabajadores. "Me golpearon, me robaron y nos arrastraron", contó.

Una trabajadora del canal de TV atacado en Ecuador por un grupo armado habló en exclusiva con C5N y explicó como se sucedieron los hechos desde el momento en que los atacantes ingresaron al piso del estudio y tomaron de rehenes a los trabajadores. "Querían transmitir el terror" , señaló la jefa de redacción, Alina Manrique, al mismo tiempo que describió: "Me golpearon, me robaron y nos arrastraron".

Para luego detallar que al momento que los atacantes ingresaron al edificio "yo estaba en la sala de redacción que está más cercana a la recepción que fue por donde entraron los sujetos armados". "Entraron disparando, rompiendo puertas, ventanas. Muchos compañeros se escondieron, yo también pero en lugar de huir hacia el piso superior, porque todo esto ocurrió en la planta baja, me escondí en un baño junto a otros dos colegas que aparecen en las tomas”, agregó.

Ecuador Canal de TV El grupo armado ingresó al canal de noticias en Ecuador al momento que se transmitía en vivo el noticiero del mediodía.

Manrique señaló en una entrevista con el periodista Adrián Salonia en el programa Turno Mañana por C5N, que fue desde el baño donde "llamamos a otros amigos y familiares para que llamen a la policía y alertaran de la situación y tratamos de mantenernos en silencio para que no nos encuentren”.

“Finalmente nos encontraron, escuchamos que se acercaban, nos sacaron del baño donde estábamos, nos insultaban, nos decían las peores cosas y a pesar que yo salí con las manos en alto, me golpearon, me robaron una medallita que tenía y nos arrastraron hasta el estudio donde estaban otros compañeros nuestros”, continuó detallando la mujer sobre como se sucedieron los hechos.

Sobre el grupo armado entiende que tenían un mensaje claro: “Querían transmitir el terror en vivo, decir que la mafia tenía el poder y cosas de ese estilo”.

Pasadas casi un hora del ingreso de los ataques "cuando ingresó la policía ellos empezaron a usar a cinco de nosotros, como escudos humanos. Nos apuntaron, nos llevaron a otro estudio más pequeño”. "Fue el momento que más temí por mi vida”, agregó.

Finalmente explicó en C5N que en muchos videos compartidos en redes sociales sobre el secuestro "yo digo los nombres de mis hijos, porque realmente pensaba que iba a morir y que supieran que los amo y mis compañeros empezar a hacer lo mismo”.

Ascienden a 10 los muertos tras los ataques por grupos armados en Ecuador

La Policía actualizó la cifra de fallecidos tras los continuos hechos de violencia registrados en las últimas horas, con atentados en calles, cárceles, universidades y un canal de televisión. Son ocho civiles y dos agentes de seguridad.

Rafael Correa, sobre la crisis en Ecuador: "Lloramos lágrimas de sangre"

"Estoy angustiado, destrozaron al país, por el fundamentalismo neoliberal, el desmantelamiento del Estado, pero sobre todo por el odio político. Por perseguirnos y destruir todo lo que habíamos hecho, desmontaron toda la institucionalidad de seguridad", describió en Minuto Uno el exjefe de Estado entre enero de 2007 y mayo de 2017.

Desde Bélgica, donde reside como asilado político, Correa detalló los motivos que llevaron a un contexto violento en el territorio ecuatoriano: "Dieron un Golpe de Estado para perseguirnos, cambiaron jueces, fiscalías y pusieron a los peores, ya no hay justicia. Hoy lloramos lágrimas de sangre. No he visto una destrucción tan rápida de un país en épocas de paz".