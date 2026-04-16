"Creo que hay algo en mi habitación": la espeluznante experiencia con una muñeca con un aterrador secreto

Tras experimentar diversos fenómenos paranormales, una joven decidió documentar en redes sociales la actividad inusual que afectaba a su departamento. Sin embargo, lo que sucedió fue aterrador.

Lo que comenzó como pesadillas nocturnas y parálisis de sueño terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla de la vida real . Una joven, quien documentó en redes sociales una serie de eventos inexplicables en su departamento, y dejó a miles de usuarios aterrados tras vivir un aterrador episodio.

La protagonista de esta historia relata que cuando estaba en la universidad, hace unos 10 años, encontró una muñeca Daruma. Tradicionalmente, estas figuras japonesas simbolizan la perseverancia: el usuario dibuja un ojo al fijarse una meta y el segundo al alcanzarla. Pero el ejemplar que ella encontró era distinto: "Alguien hizo un deseo con la muñeca" , explicó, señalando que el muñeco ya tenía un ojo pintado, lo que sugiere que alguien más lo utilizó con un propósito desconocido.

Todo escaló rápidamente cuando grabó con una cámara algo muy extraño: " Algo pasó anoche, lo capté con la cámara, realmente no sé qué hacer con eso y no me he ido a dormir, ya que estoy totalmente agotada".

En las imágenes, se puede observar a la joven durmiendo mientras, de manera inexplicable, la muñeca parece moverse por cuenta propia. Aunque los incidentes no terminaron ahí, un amigo le dejó a su perro para lo cuidara, pero el animal empezó a tener un comportamiento extraño.

El perro llamado Cooper lloraba y mostraba señales de alerta: " ¿Por qué lloras, bebé? Cooper, ¿qué estás mirando? No hay nada en el pasillo. Estoy revisando el pasillo y no hay nada" , relató ella, intentando buscar una explicación lógica.

Terror dentro de su departamento: un grito en la ventana y una figura extraña

Sin embargo, de un día para otro la situación empeoró, mientras dormía una noche, se despertó por gritos desde afuera de su casa. Al asomarse, el pánico fue total: "Me desperté y escuché a alguien gritar afuera de mi ventana. Oh, Dios mío, hay un tipo ahí y está mirando mi ventana. ¿Qué está haciendo? Me está mirando".

Tras el susto, un ruido provino de su habitación: al revisar el clóset, la muñeca Daruma salió rodando de su interior, como si algo la hubiera impulsado. El miedo, la joven salió corriendo de su casa, abandonando el lugar. Al llegar a la vereda, la mujer siguió grabando con su celular y enfocó a la ventana de su casa, donde se vio una figura dentro.

Ante esta situación, la joven decidió volver a entrar y al revisar el departamento, no encontró a nadie en su interior, a pesar de que la puerta estaba abierta.

Tras esta situación, decidió ir a vivir unos días con sus padres, pero hasta el momento no se sabe si ambas situaciones, la de la muñeca y la persona que la observaba desde lejos, están relacionadas o no. Por su parte, la TikToker que analizó el caso, María José Arce, contó que no volvió a subir videos en su cuenta sobre este tema y se desconoce si sigue viviendo en el departamento donde ocurrió todo o se mudó.