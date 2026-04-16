16 de abril de 2026 Inicio
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Impactante video: cruzó las vías, no vio el tren y murió atropellado en el día de su cumpleaños

Se viralizó el video de una cámara de seguridad que captó el trágico momento en que la formación cruza el paso a nivel y arrolla al hombre. A raíz del accidente, el tránsito permaneció cortado y la zona acordonada para que las autoridades realicen el trabajo forense.

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Según medios de Brasil el hombre que murió tenía 78 años. 

Según medios de Brasil el hombre que murió tenía 78 años. 

Un hombre de 78 años murió atropellado por un tren en Río de Janeiro, Brasil. Una cámara de seguridad que se viralizó en redes sociales captó el trágico momento en el que se ve a la formación avanzar y arrollar a la persona, que no se da cuenta de lo que está pasando hasta que es muy tarde. Además, medios brasileros como Globo1.com y EntreRiosJornal, informaron que la víctima fatal falleció el mismo día en que cumplió 78 años.

El video se viralizó en redes sociales. 
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El paso a nivel donde ocurrió el accidente está ubicado sobre la calle Alberto Mutel en el barrio de Barra Mansa, Río de Janeiro, Brasil. Según informó el Departamento de Bomberos, los servicios de emergencia encontraron al hombre sin vida sobre las vías.

La zona fue cerrada para permitir el trabajo de la policía forense y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Hasta el momento, ningún medio de Brasil confirmó la identidad del hombre fallecido.

El comunicado de la empresa ferroviaria MRS Logística tras el fatal accidente

La empresa ferroviaria MRS Logística compartió un comunicado tras la muerte del hombre de 78 años, el martes pasado, mientras cruzaba un paso a nivel sin advertir que venía el tren en el municipio de Barra Mansa.

"La compañía informa que un peatón fue atropellado por un tren mientras intentaba cruzar el paso a nivel y, según el relato del equipo, no prestó atención a la señalización existente. El paso a nivel cuenta con señales acústicas y visuales, así como con señales de advertencia. El maquinista activó los frenos de emergencia; sin embargo, dado que un tren no frena como un automóvil, no fue posible evitar el accidente", escribieron.

Además, lanzaron un llamado de advertencia para los peatones que cruzan diariamente las vías: "MRS subraya la importancia de que el público preste atención al cruzar la vía férrea, utilizando únicamente los lugares apropiados y respetando la señalización, recordando que detenerse, mirar a ambos lados y escuchar antes de cruzar las vías son acciones esenciales para la seguridad de todos".

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