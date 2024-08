Corina Machado rechazó repetir las elecciones en Venezuela: "La soberanía popular se respeta"

Machado insistió en que su candidato, Edmundo González Urrutia, se impuso ante el presidente Nicolás Maduro con el 60% de los votos. "Plantear desconocer lo que ocurrió el 28 de julio es un insulto al pueblo venezolano. Las elecciones ya ocurrieron. La soberanía popular se respeta", afirmó, según reportó La Nación.

"Fuimos a una elección con las reglas de la tiranía. La gente nos dijo que estábamos locos porque iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Otros fueron asesinados, están presos o han tenido que huir del país", señaló la dirigente opositora.

Corina Machado y Edmundo González Urrutia Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones.

También descartó formar un gobierno de transición ya que esa experiencia se ha dado cuando "ambos han sido grupos democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales, y este no es nuestro caso". "Nosotros estamos ofreciendo incentivos y salvaguardas, pero en una transición a la democracia", destacó.

Lula da Silva sugirió este jueves en una entrevista que Maduro "podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones".

"Puede hacer un gobierno de coalición con la oposición (...). No puedo decir que triunfó la oposición porque no tengo los datos, y mucho menos puedo decir que triunfó Maduro porque no tengo los datos. (...) Yo quiero los resultados, no puedo ser precipitado y tomar una decisión, quiero respetar la soberanía de otros países”, comentó.

Gustavo Petro se sumó a Lula da Silva y pidió "nuevas elecciones libres" en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se lleven a cabo "nuevas elecciones libres" en Venezuela luego de que el mandatario de ese país, Nicolás Maduro, fuera proclamado como reelecto en medio de denuncias de la oposición por fraude.

En su cuenta de la red social X (ex Twitter), Petro advirtió que Maduro debe tomar medidas para solucionar la crisis en Venezuela. "De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva", marcó.

En tal sentido, expuso un listado de sugerencias frente a las denuncias de la oposición por fraude. "Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres", expresó.