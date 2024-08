Lula Da Silva no reconoció la victoria de Nicolás Maduro y sugirió nuevas elecciones

Más de dos semanas después de la presidencial del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó aún el detalle de la votación mesa por mesa, argumentando que su sistema fue blanco de un "ataque ciberterrorista", que el Centro Carter y otros observadores desestiman.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jnascim/status/1824102648078852138&partner=&hide_thread=false Enquanto Amorim afirma no Senado que o não fez nem defende novas eleições na Venezuela, Lula sugere que Maduro tenha bom senso e conclame o povo venezuelano: “Quem sabe convocando novas eleições, c/ critérios de participação de todos os candidatos e olheiros internacionais” https://t.co/1kCX8jHRMn pic.twitter.com/5lzE3NIRMx — Jeff Nascimento (@jnascim) August 15, 2024

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina exigen un escrutinio más transparente. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral que llevó a protestas que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, algunos menores de edad.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugirió convocar nuevas elecciones y, tras no reconocerlo como ganador, opinó que “sabe que le debe al mundo una explicación”.

Maduro "podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones", afirmó en una entrevista Lula.

"Puede hacer un gobierno de coalición con la oposición (...) no puedo decir que triunfó la oposición porque no tengo los datos y mucho menos puedo decir que triunfó Maduro porque no tengo los datos (...) yo quiero los resultados, no puedo ser precipitado y tomar una decisión, quiero respetar la soberanía de otros países”, comentó.

El presidente venezolano, aliado de Lula, ya negó antes la posibilidad de repetir las elecciones, y pidió a la corte suprema, señalada de servirle, que "certifique" su proclamación, en un proceso que académicos y opositores consideran improcedente.

Venezuela: para la ONU, el Consejo Nacional Electoral "no cumplió" con las medidas básicas de "transparencia e integridad"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela "no cumplió" las medidas básicas de "transparencia e integridad", esenciales para la realización de una elecciones creíbles, concluye un informe preliminar del panel de expertos de la ONU que asistió a los comicios del 28 de julio, que fue publicado este martes.

El CNE "no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos", señala el informe.

El presidente del Parlamento de Venezuela propone prohibir observación internacional en elecciones

El presidente del Parlamento de Venezuela, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, propuso este martes reformar la ley para que "nunca más" un "extranjero venga a tomar posición" en torno a elecciones en el país caribeño.

Durante una sesión de la unicameral Asamblea Nacional, controlada por el gobernante chavismo, Rodríguez lanzó este planteamiento al cuestionar posiciones del Centro Carter y de un panel de expertos de la ONU en las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador entre denuncias de fraude de la oposición.

"Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones (...). ¿Por qué tienen que venir?, ¿A cuenta de qué?, ¿Qué tipo de capacidad tienen?", expresó.

El Centro Carter cuestionó que la autoridad electoral aún no haya publicado resultados detallados de los comicios y puso en duda la versión oficial de un jaqueo contra el sistema de escrutinio.

Nicolás Maduro

Rodríguez calificó de "basuras pagadas por el USAID" (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional) a los miembros de esa organización. "Están diciendo cuanta barbaridad se les ocurre, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin nada, porque vinieron a lo que vinieron: a dañar, a agredir", indicó.

El jefe legislativo criticó también el anuncio del panel de expertos de la ONU que hizo público su informe sobre las elecciones. "Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabra, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (Antonio Guterres) y hoy anuncian que lo harán público", indicó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Maduro por seis años con el 52% de los votos, pero la oposición publicó en una web copias de actas que, aseguran, demuestran una victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Protestas tras la proclamación del gobernante izquierdista dejaron al menos 25 muertos, dos de ellos militares, y 192 heridos según fuentes oficiales. Más de 2.400 personas han sido detenidas.