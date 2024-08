Nicolás Maduro advirtió que capturará a "todos los criminales" que cometieron actos violentos en Venezuela

"Tenemos 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más, y los vamos a agarrar", aseguró el presidente reelecto durante un acto, en el que no se refirió a las actas electorales.

"Son criminales. Tenemos 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. ¡Y los vamos a agarrar! ¡A toditos!" , anunció Maduro durante un acto en Caracas, en el que no se refirió a las actas electorales.

El mandatario chavista precisó que "el 80% de esos comanditos que hemos capturado no votó" y "casi el 85% son migrantes recién llegados de Texas, de Colombia, de Perú y de Chile", donde fueron entrenados para cometer los hechos de violencia que se vieron durante las jornadas posteriores a la elección del domingo.

"Ellos son el odio, la venganza. Quemaron más de 300 móviles policiales en el país. Todos van a ir a cárceles de máxima seguridad", prometió Maduro.

Maduro aseguró que en Venezuela está en marcha "el primer golpe cibernético en la historia de la humanidad"

El mandatario venezolano aseguró que "el primer golpe cibernético en la historia de la humanidad está en plena marcha en Venezuela", esgrimiento un teléfono celular en su mano derecha.

"He ahí el poder de manipulación del golpe cibernético que están intentado imponer a Venezuela con la violencia criminal. Manipulan las mentes de la gente a partir de sus deseos, porque existe una cosa llamada big data, y saben lo que a la gente le gusta y no le gusta, lo que la angustia y no la angustia", explicó.

Por último, Maduro consideró que los que idearon y llevaron adelante los disturbios registrados en los días posteriores a los comicios "querían convertir a Venezuela en una especie de Haití, donde las bandas controlan, o en un Ecuador, pero no lo lograron".