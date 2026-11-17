Apple sufrió una interrupción masiva en sus servicios: hubo problemas con iCloud, Apple Pay y App Store Miles de usuarios reportaron inconvenientes para usar las plataformas, mientras desde la compañía estadounidense descartaron un ciberataque. Por Agregar C5N en









Durante la caída del servicio hubo fallas en las plataformas iCloud, Apple Pay y App Store. Redes sociales

Usuarios de todo el mundo reportaron, este martes, la baja de los servicios de la empresa Apple: hubo problemas para el acceso y el normal funcionamiento de plataformas cotidianas como iCloud, Apple Pay y App Store.

Los inconvenientes surgieron alrededor del mediodía, según la página oficial del estado del sistema de la compañía, Apple Music y el soporte técnico de AppleCare. Desde las autoridades de la compañía descartaron que se trate de un ciberataque.

Ante la ola de reportes en las redes sociales, la firma con sede en Cupertino, California, emitió un comunicado donde explicó los motivos de la falla, para hablar del origen del problema que afectó no solo a los clientes, sino a los sistemas internos de sus propios empleados.

“Muchos de nuestros sistemas han vuelto a funcionar después de que una actualización interna provocara algunas interrupciones esta mañana”, según dijo la agencia Bloomberg. Además, desde Apple fueron contundentes en descartar cualquier vulneración de la seguridad externa o ataque informático detrás del apagón digital.

Never seen a down detector dashboard like this!! Something big happening !!! https://t.co/Q92Aa2A34S — The Fault Line (@faultlineworld) November 17, 2026 Los Simpson y su "profecía" sobre un apagón mundial Una escena de Los Simpson narraba un posible colapso eléctrico y de internet por 72 horas y en más de 30 países, tal como sucedió este martes, 17 de noviembre, y las imágenes del capítulo de la serie se hicieron viral. Las publicaciones en redes, atribuyeron el supuesto colapso a tormentas solares o ciberataques masivos.