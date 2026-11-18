Ante el Congreso, altos funcionarios del gobierno estadounidense atribuyeron los recientes colapsos en aeropuertos, agencias estatales y bancos a problemas técnicos, al tiempo que reclamaron reforzar los recursos de ciberseguridad.

El FBI, la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos negaron una ofensiva maliciosa detrás de las recientes interrupciones que afectaron a la NSA y al tráfico aéreo, aunque insistieron en blindar las herramientas de vigilancia estatal.

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De esta manera, el Gobierno estadounidense no admitió haber sufrido un ataque cibernético coordinado, aunque no lo descartó por completo. Durante una audiencia en el Congreso, las máximas autoridades atribuyeron a simples fallos de telecomunicaciones las recientes interrupciones que paralizaron vuelos, bancos, correos y redes clasificadas.

Pese a no hallar indicios de sabotaje, los funcionarios advirtieron sobre la creciente sofisticación de las amenazas extranjeras y reclamaron renovar con urgencia la ley de vigilancia electrónica (FISA) y sumar 600 agentes para blindar las infraestructuras críticas.

"En este momento, no existe indicio alguno de que haya actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de esos incidentes", declaró Christopher Raia, subdirector del FBI, al exponer ante el comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, encabezados por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, ratificaron que los recientes apagones digitales se debieron a simples fallos de telecomunicaciones.

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En este contexto, Mullin elogió la respuesta de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) e instó al Congreso a autorizar la contratación de 600 agentes adicionales para reforzar el organismo.

Paralelamente, las autoridades solicitaron a los legisladores a renovar antes de marzo la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), herramienta clave para monitorear comunicaciones de extranjeros fuera del país sin requerir órdenes judiciales tradicionales. "Sin la sección 702 de la FISA, pasamos de poder realizar tareas en cuestión de minutos u horas a necesitar días o semanas. Eso representa un peligro para el pueblo estadounidense", explicó Mullin.

Los funcionarios advirtieron que perder esta facultad provocaría demoras de semanas en investigaciones críticas y expondría al país a graves peligros. Clayton calificó la norma como indispensable frente a adversarios externos cada vez más sofisticados y decididos, y aseguró que los servicios de inteligencia mantienen sus esfuerzos concentrados en detectar posibles amenazas provenientes de Irán, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense.