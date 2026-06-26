Tras los terremotos, Venezuela destinará u$s200 millones del FMI para la reconstrucción de las ciudades

Así lo confirmó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través de un mensaje. El fondo de emergencia se utilizará para recuperar hospitales y viviendas.

En respuesta a la emergencia nacional provocada por los dos potentes sismos que sacudieron a Venezuela este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo inicial de u$s200 millones .

Estos recursos, reservados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se destinarán de inmediato a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

A través de un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló el alcance de la medida: "Este fondo inicial nos permitirá reconstruir infraestructura crítica, hospitales y viviendas para todas aquellas familias que lo perdieron todo debido a este desastre natural", afirmó la funcionaria.

Los sismos que superaron los 7 puntos en la escala de Richter, golpearon fuerza la infraestructura del país, concentrando los mayores daños en Caracas, La Guaira y Falcón. El balance preliminar de las autoridades refleja la magnitud de la tragedia: al menos 235 muertos confirmados y más de 4.300 heridos .

Además, se registró un fuerte colapso de edificios y viviendas residenciales. Asimismo elAeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió severas afectaciones, lo que obligó a aerolíneas nacionales e internacionales a suspender todas sus operaciones este jueves.

La terrible proyección de Estados Unidos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que, debido a la densidad poblacional y el tipo de construcciones, las estimaciones de víctimas fatales totales a causa de este evento histórico podrían escalar trágicamente cerca de los 10.000 decesos.

El escalofriante relato de un sobreviviente del terremoto en Venezuela: "Estuvimos más de 3 horas atrapados"

En diálogo con La Mañana, Larry Gazzaneo, relató cómo logró salvar su vida -junto a su mamá, hermana y abuela- tras el sismo que se sintió en La Guaira, una de las ciudades más afectadas. “Estuvimos más de 3 horas atrapados”, detalló.

En su escalofriante relato detalló que estaba en su habitación y en ese momento sintió “un temblor para nada normal”: “Ahí me fui corriendo a la cocina que fue donde estaba mi familia y nos quedamos abrazados. Vi cómo todo se estaban derrumbando”. “Pude salir de mi cuarto a tiempo porque si me quedaba un poco más estaba muerto. Porque fue el que se derrumbó por completo. Vivimos en un edificio que gracias a Dios se mantuvo ahí hasta que nos vinieron a rescatar”, describió.

En esa línea, sostuvo que junto a su familia estuvieron más de tres horas atrapados en el edificio. “Fue horrible. Quedamos todos atrapados, a mi abuela le había caído una pared encima, no podía caminar. Yo estaba con la rodilla toda sangrada, me quise levantar para poder sacarlas, pero no podía porque estaban todas las escaleras destruidas”, relató.