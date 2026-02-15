15 de febrero de 2026 Inicio
Tragedia en Paraguay: buscan a un nene argentino arrastrado por el agua

Tobías Suárez, de 12 años, había salido a comprar a una despensa cercana en medio de un temporal, y fue llevado por la correntada hasta unos tubos de desagüe de una obra. Bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional participan del operativo para encontrarlo.

Por
Bomberos

Bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional de Paraguay participan del operativo para encontrar a Tobías.

ABC

Tobías Suárez, un nene argentino de 12 años desapareció este viernes en Paraguay tras ser arrastrado por un caudal de agua que se formó a raíz de las intensas lluvias en la localidad de San Lorenzo, cerca de Asunción.

Rusia tildó a Zelenski de drogadicto neonazi y de sufrir delirios de enfermo
La familia sospecha que la correntada pudo haberlo llevado hasta un terreno arcilloso, con enormes socavones, cerca de una obra sin terminar de un desagüe pluvial. Esta hipótesis se sustentaría con los testimonios de los testigos, que aseguraron a la prensa local que un nene había sido llevado por la corriente hasta los tubos de desagüe.

Reinaldo Suárez, padre del chico desaparecido, contó al canal Telefuturo que su hijo había salido de la casa familiar para "comprar café" en medio del temporal a una despensa cercana y sostuvo que, "seguramente", trató de cruzar el raudal que atravesaba la calle de tierra del barrio Tajuazapé, de la ciudad de San Lorenzo.

"Apenas me enteré que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré", expresó el hombre, de nacionalidad paraguaya.

Embed

Suárez remarcó que desde el primer momento contaron con ayuda de vecinos y bomberos voluntarios pero no fue suficiente para dar con el nene, y reclamó ayuda de las autoridades para poder hallarlo.

También reveló que hace tres años había regresado con su familia desde Buenos Aires para evitar que el frío húmedo de la capital argentina afectara a su hijo, que sufre de asma. Luego, manifestó a ABC que necesita el cuerpo de su hijo para una "digna despedida".

Ahora, bomberos, militares y agentes de la Policía Nacional forman parte de una intensa búsqueda que se reanudó desde las 8:30 de este domingo, aunque hasta ahora no hay resultados exitosos.

Tras el caso, los concejales municipales de San Lorenzo, por su parte, se convocaron a una sesión extraordinaria, en la que resolvieron citar al intendente Felipe Salomón, a fin de que brinde explicaciones sobre la ejecución del proyecto y los controles de seguridad implementados en el sector donde ocurrió el hecho.

