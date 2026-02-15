La tercera fue la vencida: Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Argentina Open 2026

El argentino derrotó a Luciano Darderi por 6-4 y 6-2 y se consagró por primera vez en el ATP 250 de Buenos Aires. De este modo, sumó el cuarto título de su carrera. Además, se sacó la espina por la final perdida en 2025 contra Joao Fonseca y en 2021 vs. Diego Schwartzman.

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del IEB+ Argentina Open 2026 luego de vencer al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi en la final por 6-4 y 6-2. De esta manera, sumó su cuarto título a nivel ATP, el tercero sobre polvo de ladrillo y se sacó la espina luego de haber perdido las finales ante Joao Fonseca en 2025 y Diego Schwartzman en 2021.

En el camino, Francisco le había ganado a Hugo Dellién en set corridos con la particularidad de que el primer set había durado solo 17 minutos, en cuartos de final había dejado en el camino a Vit Kopriva y en semifinales se enfrentó a su compatriota y amigo Tomás Etcheverry, a quien venció por 6-3 y 7-5.

En el encuentro definitorio, Cerúndolo no solo contó con el apoyo de la mayoría del público, sino también de su familia, amigos y famosos como Diego Schwartzman, Federico Coria, el streamer Bauleti, el ex director técnico de River, Martín Demichelis, y el vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta.

Ya en lo que respecta al juego, Fran quebró rápido y sacó 2-1 para aumentar la ventaja, pero no le fue sencillo porque se disputó uno de los games más largos del encuentro. El argentino no logaba concretar primeros servicios y las doble faltas tomaron protagonismo, sin embargo, estaba fino en devoluciones y, del otro lado, los errores se volvieron persistentes. El juego cerró 6-4 y quedó a un paso del título.

En el segundo set se dio el primer quiebre para Dardo, pero fue para el 1-1 luego de perder su servicio con un Cerúndolo encendido. Francisco volvió a evitar que el juego quede igualado y rompió en cero. Supo tener el 70% de primeros servicios, algo que había sido una falencia en el primero y ese fue uno de los factores que potenció su juego.

Creúndolo ATP

Darderi, quien había elimiando a Tomás Barrios Vera, Pedro Martínez y Sebastián Báez en semifinales, tuvo momentos de enojo no solo con el umpire luego de que le cobraran foot faul y de que le advirtieran por superar el tiempo del saque, sino con él mismo por no poder llegar a las bolas e incluso por dejar la pelota en la red de manera consecutiva.

En el cierre, Cerúndolo volvió a quebrar y pudo confirmar el esfuerzo de toda la semana. Se tiró en el piso, revoleó la raqueta y se liberó. Darderi se cruzó automáticamente a felicitarlo y en conferencia admitió: “Estoy feliz de que haya ganado él, es un gran amigo”.

Por último, Fran habló en cancha y aprovechó para tirar una indirecta a Andrea Gaudenzi, el presidente de la ATP, -presente por primera vez en el torneo- para que no solo no se termine la gira sudamericana, sino también para que pase de categoría 250 a 500. "Es un lujo para ser 250. Dale, Andrea", bromeó.

Cerúndolo ATP

Francisco Cerúndolo, tras el título en el Argentina Open 2026: "Jugué impresionantemente bien"

El argentino derrotó a Darderi por 6-4 y 6-2 y habló sobre las sensaciones del partido: "Al comienzo de la semana era ir partido a partido. Cuando gané ayer me puse contento porque era donde quería estar. Pude sacar el desafío impresionantemente bien. Tengo una conexión muy buena con jugar en Argentina y sentía que me faltaba un pasito y lo pude lograr".

"Hice un partido muy bueno, nos conocemos los dos, era ver quién cedía primero. Son finales, hay que ir por todo porque es un partido único. Juegué bien contragolpeando, él quería sobreatacar más y empezó a errar en el segundo. Cuando estás match point tratás de abstraerte porque te puede jugar en contra", analizó sobre el encuentro.

"No me pongo un objetivo fijo, quiero rendir bien. Mi objetivo es lograr el mejor tenis todas las semanas", sumó en conferencia. Con este título, logró mantener su posición en el ranking ATP y permanece en el nro. 19.