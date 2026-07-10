Donald Trump dio por terminado el alto el fuego con Irán y dejó instrucciones por si es asesinado

El presidente de Estados Unidos aseguró a través de sus redes sociales que la tregua finalizó tras los recientes ataques mutuos registrados esta semana, aunque dejó abierta la vía diplomática ante un pedido formal de Teherán. También reveló que el Pentágono tiene indicaciones en caso de que él sufra un atentado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sacudió nuevamente el escenario geopolítico mundial al confirmar oficialmente que el alto el fuego con la República Islámica de Irán terminó. El anuncio se produce en un momento de máxima tensión, apenas un mes después de que ambas naciones firmaran un protocolo de acuerdo para intentar frenar la escalada bélica.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el líder republicano sostuvo: "Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego se ha terminado".

Trump justificó su decisión acusando al gobierno iraní de tergiversar repetidamente los términos del memorando firmado el pasado 17 de junio. Según la administración estadounidense, Irán ha intensificado las maniobras de hostigamiento contra petroleros y buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del crudo y gas natural del mundo. Ante esta situación, el Pentágono respondió con una serie de bombardeos sobre 90 objetivos estratégicos destinados a debilitar la capacidad ofensiva persa en la región.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar y el conflicto se extendió a otros puntos de Medio Oriente con ataques masivos de drones y misiles contra activos estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar. Estas acciones militares, que incluso provocaron heridos en suelo kuwaití, han puesto en jaque la seguridad regional y reavivado el temor a una guerra abierta total que se originó tras el asesinato del líder supremo Alí Jameneí en febrero de este año.

En una entrevista con el New York Post, Trump reveló que le dejó instrucciones al Pentágono en caso de que sea asesinado o sufra un atentado por parte de Irán. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", afirmó el presidente estadounidense.

Las declaraciones se producen horas después de que CNN, The Wall Street Journal y otros medios norteamericanos reportaran que Israel habría advertido a Trump que Teherán planea un complot en su contra. "Soy el objetivo número uno desde hace tiempo, Israel no descubrió nada", señaló el magnate.

La fragilidad de la diplomacia y el delicado rol de los mediadores

Pese al tono beligerante de Trump, quien llegó a calificar a los funcionarios iraníes como "basura" y "gente enferma" durante la reciente cumbre de la OTAN en Ankara, los canales diplomáticos aún no se han cerrado del todo. El mandatario confirmó que su equipo, integrado por el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, continuará con los contactos para explorar una posible desescalada, aunque remarcó que cualquier avance dependerá exclusivamente de la voluntad de Irán de regresar a la mesa de negociaciones con compromisos reales.

Trump llegó a calificar a los funcionarios iraníes como “basura” y “gente enferma” en la OTAN.

En este complejo entramado, países como Qatar y Egipto están jugando un papel fundamental como mediadores entre las dos potencias en conflicto. Este viernes, una delegación qatarí arribó a Teherán con el objetivo de encauzar el diálogo tras los violentos enfrentamientos de esta semana. Desde El Cairo, el canciller Badr Abdelatty instó a ambas partes a priorizar el "lenguaje de la diplomacia" para evitar que el conflicto regional termine de descontrolarse y afecte aún más la estabilidad energética global.

El clima de desconfianza es absoluto y las autoridades iraníes ya advirtieron que responderán a cualquier ataque contra sus infraestructuras estratégicas, sin descartar la posibilidad de apuntar contra objetivos en Israel. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación cómo Tru anunciada por Trump deja a la región al borde de un nuevo abismo.