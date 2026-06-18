Ucrania atacó con drones una planta de refinería petrolera en Moscú

El ejército ucraniano lanzó una ofensiva con decenas de drones en la capital rusa. Se reportaron al menos 18 heridos y las autoridades rusas confirmaron que derribaron cerca de 178 aeronaves no tripuladas. "Si arde Ucrania va a arder Moscú", sentenció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En las últimas horas se compartieron en internet varios videos de un impresionante ataque de Ucrania a Rusia con decenas de drones en la capital, Moscú. El principal objetivo fue una refinería petrolera y en las imágenes se puede ver cómo una tapa gigante vuela por los aires en medio de una bola de fuego.

Esta refinería se encuentra dentro de la circunvalación de Moscú, a pocos kilómetros del Kremlin, informó Reuters, y fue el segundo ataque en tres días que llevó adelante Ucrania en el mismo sitio. Según informaron las autoridades, algunos de los drones impactaron también contra áreas residenciales.

Hasta el momento se reportaron al menos 18 heridos y el ejército ruso confirmó que derribaron cerca de 178 drones. " Una de las preguntas más frecuentes de los moscovitas esta mañana es '¿Qué está pasando?'. Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben lo que está pasando, pregúntenle a Putin cuándo piensa terminarla" , aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha en redes sociales.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó la ofensiva como " absolutamente justo " y expresó hacia la prensa en Bruselas que "si arde Ucrania va a arder Moscú" .

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso una reunión con su par de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de ponerle fin a la guerra que inició en febrero de 2022 y por la cual se registran ataques cruzados entre ambos países. Además, sugirió un alto al fuego "durante el tiempo que duren las negociaciones".

Según consignó la emisora RFI, Zelenski escribió una carta abierta en la que expuso la postura ucraniana en el marco del conflicto bélico con Rusia. "Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión. Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones. Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia", expresó.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que Putin se encuentra a disposición del diálogo. "El presidente Putin dijo que si Zelenski quiere dialogar, puede venir a Moscú y hacerlo", afirmó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso una reunión con su par de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de ponerle fin a la guerra que inició en febrero de 2022 y por la cual se registran ataques cruzados entre ambos países. Además, sugirió un alto al fuego "durante el tiempo que duren las negociaciones".

Según consignó la emisora RFI, Zelenski escribió una carta abierta en la que expuso la postura ucraniana en el marco del conflicto bélico con Rusia. "Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión. Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones. Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia", expresó.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que Putin se encuentra a disposición del diálogo. "El presidente Putin dijo que si Zelenski quiere dialogar, puede venir a Moscú y hacerlo", afirmó.