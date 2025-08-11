11 de agosto de 2025 Inicio
Con condenas a Israel, se realizó el funeral de los periodistas asesinados en Gaza

Se trata de cinco empleados de la cadena qatarí Al-Jazeera y un corresponsal independiente. Cientos de palestinos llevaron los cuerpos en procesión desde el Hospital al Shifa hasta el cementerio Sheikh Radwan, en el centro de la Franja.

Los periodistas fueron despedidos por vecinos, familiares y amigos.

Los seis periodistas asesinados por un ataque de las fuerzas israelíes en Gaza fueron despedidos este lunes con una procesión y funeral del que participaron cientos de palestinos, mientras crece la condena internacional contra Israel por atacar a trabajadores de prensa.

Al Jazeera denunció que el ejército de Israel mató a cinco periodistas de su equipo.
El ejército de Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y acusa a uno de ellos de terrorista

Las víctimas son el reportero independiente Mohammed al Khaldi y cinco empleados de la cadena qatarí Al-Jazeera: los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa; el periodista Mohammed Qreiqeh y el reconocido corresponsal Anas al Sharif, a quien el ejército israelí acusó de “terrorista”.

Sus cuerpos fueron llevados en procesión desde el Hospital al Shifa hasta el cementerio Sheikh Radwan, en el centro de la Franja. Familiares, amigos y vecinos los acompañaron cantando consignas de despedida y otras de repudio al ejército israelí, al que Al-Jazeera acusa de lanzar un “ataque selectivo” contra sus trabajadores.

En un comunicado, la cadena calificó el hecho como “otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa” y “un intento desesperado de silenciar las voces en previsión de la ocupación de Gaza”. También negó que Al Sharif, “uno de los periodistas más valientes de Gaza”, haya sido integrante de Hamás.

Según cifras de Al-Jazeera, 10 de sus corresponsales han sido asesinados por el ejército israelí desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023. Otras organizaciones civiles han reportado la muerte de 200 trabajadores de prensa a lo largo de la guerra.

Organizaciones internacionales también cuestionaron el ataque. “La práctica israelí de etiquetar a periodistas como militantes sin aportar pruebas creíbles plantea serias dudas sobre su intención y su respeto por la libertad de prensa”, señaló la directora regional del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Sara Qudah.

El Sindicato de Periodistas Palestinos habló de un “crimen sangriento”, mientras que Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirmó estar “horrorizado” por la muerte de los periodistas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los asesinatos e instó a Israel a “respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas”.

