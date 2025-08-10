El ejército de Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y acusa a uno de ellos de terrorista Ocurrió tras un ataque de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Entre los reporteros se encontraba el reconocido Anas al Sharif, a quien habían señalado de "terrorista" al servicio de Hamás. Por







Al Jazeera denunció que el ejército de Israel mató a cinco periodistas de su equipo.

La cadena qatarí Al Jazeera anunció que cinco de sus periodistas, entre ellos el reconocido reportero Anas al Sharif, murieron en un ataque selectivo israelí en la Franja de Gaza este domingo.

“Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena qatarí Al Jazeera”, afirmó un comunicado.

Israel ya había señalado como “terrorista” al periodista de 28 años, uno de los más conocidos del enclave palestino, aunque nunca presentó pruebas verificables de su afiliación a una milicia, indicó la agencia de noticias EFE. Incluso, semanas atrás, el Comité para la Protección de los Periodistas había instado a la comunidad internacional a proteger a Al-Sharif.

Además del reconocido reportero de 28 años, entre los fallecidos se encontraban el periodista Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

Al-Sharif había publicado horas antes de su fallecimiento un video en la red social X donde alertaba por bombardeos intensos y concentrados, conocidos como cinturones de fuego, en el este y sur de Gaza.

. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025 El portavoz del ejército israelí, Avichai Adraee, había acusado al corresponsal de ser miembro del ala militar de Hamás, algo que fue rechazado enérgicamente como falso. “Al-Sharif, tu verdadera identidad y la de otros jóvenes llamados Tamer Al-Mashaal en Gaza ha sido expuesta. Los documentos de Hamás encontrados en Gaza y revelados hoy no dejan lugar a dudas”, indicó “Usted puede intentar presentarse como un periodista que siente el dolor del pueblo de Gaza, pero ahora todo el mundo sabe que usted es miembro de Hamás, tanto por su afiliación como por su profesión”, señaló el mismo mensaje.