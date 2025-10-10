Cobertura especial de C5N: acuerdo de paz entre Hamás e Israel Después del acuerdo propuesto por el presidente Donald Trump, las Fuerzas de Defensa Israelí retrocedieron a la primera línea de demarcación en Gaza. Por







Un equipo de C5N viajó al lugar donde liberarán a los rehenes entre los que están 3 argentinos. C5N

Luego del acuerdo de paz en la franja de Gaza, con la intervención del presidente Donald Trump, Israel y Hamás aprobaron una serie de 20 puntos para resolver el conflicto de Medio Oriente. C5N viajó a Israel y te trae el minuto a minuto de un acuerdo histórico.

En el programa Argenzuela, en C5N, el periodista Gabriel Michi detalló la magnitud del acontecimiento desde su escala en París: "En las próximas horas van a liberar a los rehenes: "Hay en principio hay 48, de los que 20 estarían con vida. Entre ellos están David y Ariel Cunio y un tercer argentino Eitan Horn y falta recuperar el cuerpo de un argentino que está en manos de Hamás".

"La noticia del día tuvo que ver con el retiro de las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) hacia la primera línea de demarcación que todavía ocupa la Franja de Gaza. Hay una situación dramática de hambre, de pobreza, destrucción y muerte".

"Tienen que demostrar la voluntad de los dos lados. Hay 72 horas para devolver los rehenes vivos, porque los 28 fallecidos, según Hamás, va a llevar más tiempo, porque están dispersos por diversos lugares", dijo Michi.

Por su parte, Israel tiene que "demostrar realmente que tiene vocación de abandonar Gaza con sus fuerzas militares", caso contrario "volvería atrás con el acuerdo", detallo el cronista de C5N.