10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cobertura especial de C5N: acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Después del acuerdo propuesto por el presidente Donald Trump, las Fuerzas de Defensa Israelí retrocedieron a la primera línea de demarcación en Gaza.

Por

Un equipo de C5N viajó al lugar donde liberarán a los rehenes entre los que están 3 argentinos.

C5N

Luego del acuerdo de paz en la franja de Gaza, con la intervención del presidente Donald Trump, Israel y Hamás aprobaron una serie de 20 puntos para resolver el conflicto de Medio Oriente. C5N viajó a Israel y te trae el minuto a minuto de un acuerdo histórico.

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.
Te puede interesar:

Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

En el programa Argenzuela, en C5N, el periodista Gabriel Michi detalló la magnitud del acontecimiento desde su escala en París: "En las próximas horas van a liberar a los rehenes: "Hay en principio hay 48, de los que 20 estarían con vida. Entre ellos están David y Ariel Cunio y un tercer argentino Eitan Horn y falta recuperar el cuerpo de un argentino que está en manos de Hamás".

"La noticia del día tuvo que ver con el retiro de las tropas de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) hacia la primera línea de demarcación que todavía ocupa la Franja de Gaza. Hay una situación dramática de hambre, de pobreza, destrucción y muerte".

"Tienen que demostrar la voluntad de los dos lados. Hay 72 horas para devolver los rehenes vivos, porque los 28 fallecidos, según Hamás, va a llevar más tiempo, porque están dispersos por diversos lugares", dijo Michi.

Por su parte, Israel tiene que "demostrar realmente que tiene vocación de abandonar Gaza con sus fuerzas militares", caso contrario "volvería atrás con el acuerdo", detallo el cronista de C5N.

Además, se espera que Trump esté en la firma del acuerdo definitivo de paz entre el domingo y el lunes en Israel, y se espera que también haya otros mandatarios para coronar el acto. Si el acuerdo de paz avanza como propuso el mandatario republicano habrá un gobierno de transición que "no podrá integrar Hamás", analizó el enviado de C5N a Medio Oriente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El regreso de miles de gazatíes tras la entrada en vigor de alto el fuego.

Las impactantes imágenes de los palestinos que regresan a Gaza tras el alto al fuego

El retorno de los desplazados es parte de la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

Fin de la guerra en Gaza: miles de palestinos volvieron a sus hogares

Entró en efecto el alto al fuego en Gaza.

Comenzó el alto al fuego en Gaza: Israel repliega sus tropas y Hamás liberará a los rehenes

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado del premier israelí.

El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz para liberar a todos los rehenes en Gaza

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Rating Cero

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

últimas noticias

La Scaloneta enfrentará a Venezuela con mayoría de titulares.

Alerta Scaloni: las dos bajas de último momento en la Selección argentina

Hace 27 minutos
Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista de LLA.

El fiscal de la Cámara Electoral ratificó que Diego Santilli no debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Provincia

Hace 31 minutos
El hecho sucedió cuando un visitante lanzó el objeto a la jaula del animal.

Video: grabaron a un chimpancé fumando un cigarrillo en un zoológico en China

Hace 52 minutos
El presidente Javier Milei participó de un acto de campaña en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Javier Milei festejó el rescate financiero de Estados Unidos: "Será un hito fundacional de esta nueva era que comienza en el país"

Hace 58 minutos
El delantero de 24 año hizo un gol y se lo dedicó a su papá, fallecido hace pocos días.

"Todo se cura con amor": la conmovedora dedicatoria de Nacho Russo a su papá, tras su gol en Tigre

Hace 1 hora