10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Comenzó el alto al fuego en Gaza: Israel repliega sus tropas y Hamás liberará a los rehenes

Según el acuerdo, el grupo terrorista tiene 72 horas para liberar a los 20 prisioneros, que se cree permanecen con vida dentro del territorio, a cambio de unos 250 presos palestinos.

Por
Entró en efecto el alto al fuego en Gaza.

Entró en efecto el alto al fuego en Gaza.

Europa Press

En las últimas horas, comenzó el alto al fuego en la Franja de Gaza, tras dos años del inicio del conflicto, Hamás tiene 72 horas para liberar a los rehenes que todavía continúan con vida, que creen son 20, a cambio de que Israel libere a 250 presos palestinos con cadena perpetua y, más de 1.000 detenidos en el territorio.

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado del premier israelí.
Te puede interesar:

El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz para liberar a todos los rehenes en Gaza

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel expresó "este es un momento emotivo para el pueblo de Israel y para las tropas de las FDI que lucharon y actuaron durante los últimos dos años con coraje, valentía y dedicación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/1976580414719275194&partner=&hide_thread=false

Además, expresaron que las tropas de las FDI se posicionaron a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes. "Las tropas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la zona y continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata", señalaron.

Por su parte, desde Estados Unidos informaron que enviarán 200 soldados para supervisar la primera parte del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, también incluirá a representantes de Egipto, Turquía, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el_pais/status/1976582773079998599?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976582773079998599%7Ctwgr%5E368983c30abf27919b023e7ed72f11ac1500c0ad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.es%2Fglobal%2Fempieza-alto-fuego-gaza-ejercito-israeli-comienza-retirar-tropasbr.html&partner=&hide_thread=false

Mientras que las autoridades gazaties expresaron "nuestro pueblo palestino ha emergido de una guerra de exterminio, cerco, hambre y destrucción masiva", también pidieron a la población que "coopere" para poder "garantizar el éxito de la fase de recuperación tras el acuerdo de alto el fuego y cese de la guerra de exterminio".

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Israel y Hamás llegaron a las negociaciones en un contexto regional e internacional muy distinto al que existía antes del 7 de octubre de 2023. "Los dos están en posiciones más débiles por razones diferentes", aseguró a C5N la politóloga María Constanza Costa, docente de la UBA especializada en Medio Oriente. "La de Israel es una debilidad más política, para nada militar. Y en el caso de Hamás es política, pero claramente también es militar", señaló.

En este escenario, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "decide aceptar el plan de paz no como una derrota militar, sino por el costado político, aunque eso le repercute hacia adentro con sus socios más fundamentalistas". "Israel necesita este acuerdo para mostrar resultados en relación con la negociación por los rehenes, porque en el plano de la política interna le empieza a pasar factura. Claramente, ese no era su objetivo principal, sino cambiar la faz de Oriente Medio", remarcó.

En el caso de Hamás, Costa consideró que "aceptar el acuerdo le permite preservar cierta legitimidad política y le garantiza protección a sus miembros que están exiliados en Qatar o Yemen; sigue manteniendo esta narrativa de la resistencia y también plantea condiciones. Aun en una situación de debilidad notable, resguarda cierta legitimidad de cara a los palestinos y para poder sentarse en una mesa de negociación", destacó.

Para Chaya, Hamás "ha quedado todavía más debilitado a nivel militar, a punto tal de que ha sido forzado básicamente a una rendición". "Es lo que hemos visto en los últimos días, donde ha aceptado el plan de paz a pesar de que es marcadamente desventajoso", analizó. Uno de los principales puntos, con amplio consenso incluso entre quienes reconocen a Palestina, excluye a la organización de cualquier futuro gobierno.

Tras dos años de ofensiva militar en Gaza, y con enfrentamientos que se extendieron a Líbano, Irak, Siria, Yemen, Irán y Qatar, la región se enfrenta a "un proceso de reconfiguración que todavía no se ha cerrado", advirtió el especialista. "El sistema internacional tiende a rechazar las hegemonías de largo plazo, y en este sentido no es diferente lo que sucede con Israel. A nivel regional hay un rechazo a esa hegemonía que está construyendo", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El presidente egipcio Anwar al-Sadat, el mandatario norteamericano James Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin en la histórica firma del tratado de paz entre ambos países de Medio Oriente en 1979.

Acuerdo de paz entre Hamás e Israel: los antecedentes de los tratados en un conflicto histórico

La guerra ha terminado por completo, aseguró el dirigente de Hamás, Khalil Al-Hayya.

Hamás confirmó el fin de la guerra con Israel: cuáles son los pasos a seguir

Rating Cero

Una icónica película arribó a Netflix.
play

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Nico Vázquez y Dai Fernández son compañeros en Rocky.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.
play

Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey.
play

Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír

últimas noticias

play
Una icónica película arribó a Netflix.

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Hace 9 minutos
Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Hace 11 minutos
Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Hace 12 minutos
En el maquillaje, muchos estilos y productos que marcaron época en décadas pasadas están recuperando protagonismo, mostrando cómo la industria busca inspiración en el pasado para redefinir el estilo contemporáneo. 

Este maquillaje de los ojos fue furor en los 90 y ahora vuelve a estar de moda: cuál es

Hace 13 minutos
A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

Hace 17 minutos