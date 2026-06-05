Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

El histórico referente del rock argentino habría atravesado un episodio de desvanecimiento que fue confundido con un accidente cerebrovascular.

El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

La muerte de Indio Solari este viernes a los 77 años volvió a poner en primer plano distintos episodios de salud que atravesó durante los últimos años. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convivía desde hacía una década con la enfermedad de Parkinson , una condición neurodegenerativa que lo había alejado progresivamente de los escenarios y de la actividad pública. A su vez, meses atrás, sufrió una lipotimia, por la que tuvo que se asistido por médicos. ¿De qué se trata?

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

En febrero de este año, el artista fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi tras sufrir una lipotimia, y allí se le realizaron estudios de protocolo vinculados a la enfermedad que padece desde hace años.

Entonces, comenzó a circular en redes sociales la versión de que el artista había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y había sido internado de urgencia en un sanatorio porteño. La noticia se viralizó rápidamente y provocó alarma entre miles de seguidores del músico.

Sin embargo, pocas horas después, el entorno familiar del cantante desmintió categóricamente esa información mediante un comunicado oficial . Allí aclararon que Solari no había sufrido un ACV y que se encontraba realizando estudios médicos y chequeos de rutina indicados por sus especialistas, con un estado de salud estable.

Con el paso de los días se conoció que el verdadero motivo de la internación se confirmó había sido una lipotimia, un episodio que suele generar gran preocupación porque algunos de sus síntomas pueden confundirse con trastornos neurológicos o cardiovasculares más graves . Aunque generalmente no reviste la gravedad de un ACV, requiere evaluación médica para determinar sus causas y descartar otras patologías.

indio solari 1 El Indio apareció públicamente unas contadas veces en los últimos años.

Qué es la lipotimia que sufrió el Indio Solari

La lipotimia, también denominada presíncope o desvanecimiento, es una disminución transitoria del flujo sanguíneo hacia el cerebro que provoca una sensación inminente de desmayo. A diferencia del síncope clásico, la persona suele conservar parcialmente la conciencia y logra percibir que algo no está funcionando correctamente antes de perder el equilibrio o necesitar asistencia. Se trata de un cuadro relativamente frecuente en personas de distintas edades, aunque puede generar especial preocupación en pacientes con enfermedades crónicas o neurológicas.

Entre los síntomas más habituales aparecen el mareo, la debilidad repentina, la visión borrosa, los zumbidos en los oídos, la sudoración fría, la palidez, la sensación de falta de fuerzas y la impresión de que el desmayo es inminente. En muchos casos, si la persona logra sentarse o recostarse rápidamente, el episodio se revierte en pocos minutos sin mayores consecuencias.

Los especialistas explican que la lipotimia puede estar asociada a múltiples factores, entre ellos una baja brusca de la presión arterial, deshidratación, ayuno prolongado, estrés intenso, calor excesivo, determinados medicamentos o problemas cardiovasculares. Por ese motivo, cuando ocurre en adultos mayores o en pacientes con antecedentes médicos relevantes, suele motivar estudios complementarios para descartar enfermedades de mayor complejidad.

Ante un episodio de estas características, las recomendaciones médicas incluyen colocar a la persona en un lugar ventilado, aflojar prendas ajustadas, acostarla boca arriba y elevar las piernas para favorecer el retorno sanguíneo al cerebro. Si la pérdida de conciencia se prolonga, aparecen convulsiones o dificultades respiratorias, debe solicitarse asistencia médica inmediata.