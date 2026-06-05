"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari

Desde la cuenta oficial del Indio Solari en Instagram confirmaron el fallecimiento del músico. "La noticia más triste, esa que no hubiéramos querido dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", reza el primer párrafo del texto.
Desde el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pidieron "comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación". Indicaron que el músico será despedido por su familia en la intimidad y que en el transcurso de las horas se conocerá dónde se realizará la despedida pública "para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también".
"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", concluye el texto.
Embed - Indio Solari Oficial on Instagram
View this post on Instagram