21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Empate técnico en Brasil: Bolsonaro aventaja a Lula por un punto de cara al balotaje

Una encuesta de Quaest revela que el candidato derechista perdió un punto en la última semana y tiene el 45% de la intención de voto, frente al 44% del actual presidente.

Por
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

A cuatro días de la segunda vuelta electoral en Brasil, los candidatos presidenciales Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva registran un empate técnico. Una encuesta de Quaest, realizada entre el 17 y el 20 de octubre sobre 2.154 personas, otorga un 45% de intención de voto para el postulante liberal y un 44% para el actual mandatario.

Habrá una nueva movilización de los chalecos amarillos el próximo sábado.
Te puede interesar:

Francia evalúa suspender las redes sociales para frenar la ola de saqueos y violencia

Con un margen de error de dos puntos porcentuales, el escenario electoral exhibe una contienda sumamente ajustada. En comparación con la medición de la semana pasada, Bolsonaro registra una caída de un punto, mientras que Lula mantiene su nivel de apoyo de manera estable.

Balotaje en Brasil: los candidatos intensifican sus estrategias para la contienda final

La nueva medición de la encuestadora refleja el impacto de eventos recientes en la carrera presidencial. La semana pasada finalizó el sistema de turnos laborales de seis días por uno de descanso, una promesa central de la campaña del actual presidente.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Los postulantes participaron además en un debate en la cadena Band y en diversas entrevistas televisivas. Estudios cualitativos indicaron un fuerte rechazo de los votantes hacia el primer cruce en pantalla, considerado de muy baja calidad por los propios equipos de campaña.

Frente a este panorama, los asesores intentan modificar la postura de ambos dirigentes para el próximo debate en la cadena Globo, programado para el viernes. En paralelo, las movilizaciones en las calles y la actividad en redes sociales experimentaron un notable aumento.

El choque de narrativas en torno al programa social Bolsa Família representa otra tendencia en alza. Tras las declaraciones de la coordinadora económica de Bolsonaro, el equipo de Lula afirma que una victoria de su rival pone en peligro la continuidad del beneficio.

El electorado brasileño divide su opinión sobre la gestión del gobierno

El sondeo de Quaest también evaluó la percepción ciudadana sobre la actual administración nacional. El 47% de los encuestados desaprueba la gestión de Lula, frente a un 46% que la respalda, un resultado que configura un nuevo empate técnico.

La popularidad del presidente registra su nivel más alto en la región Noreste, con un 58% de apoyo, y encuentra mayor resistencia en el Sur y Sureste. A nivel de género, las mujeres muestran una aprobación del 50%, mientras que el rechazo entre los hombres descendió al 53%.

Noticias relacionadas

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV no necesitará tratamiento tras ser operado por un cáncer de pulmón

La ONU destinará 50 millones de dólares para los países con mayor riesgo

La ONU advirtió que el fenómeno El Niño puede alcanzar una "intensidad sin precedentes"

El Papa avanza en su recuperación.

Tras su operación, el papa León XIV encabezó la audiencia general en la plaza de San Pedro

El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Kyle Kennedy comenzó su carrera en Nueva York donde se graduó como maestra.

Estados Unidos: murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, a los 42 años

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Antes del balotaje en Brasil, Trump celebró el avance de la derecha en la región: "Sudamérica es un lugar diferente"

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 8 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 11 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 33 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 59 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora