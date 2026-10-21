Empate técnico en Brasil: Bolsonaro aventaja a Lula por un punto de cara al balotaje

Una encuesta de Quaest revela que el candidato derechista perdió un punto en la última semana y tiene el 45% de la intención de voto, frente al 44% del actual presidente.

A cuatro días de la segunda vuelta electoral en Brasil , los candidatos presidenciales Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva registran un empate técnico . Una encuesta de Quaest, realizada entre el 17 y el 20 de octubre sobre 2.154 personas, otorga un 45% de intención de voto para el postulante liberal y un 44% para el actual mandatario .

Con un margen de error de dos puntos porcentuales, el escenario electoral exhibe una contienda sumamente ajustada. En comparación con la medición de la semana pasada, Bolsonaro registra una caída de un punto, mientras que Lula mantiene su nivel de apoyo de manera estable.

La nueva medición de la encuestadora refleja el impacto de eventos recientes en la carrera presidencial. La semana pasada finalizó el sistema de turnos laborales de seis días por uno de descanso, una promesa central de la campaña del actual presidente.

Los postulantes participaron además en un debate en la cadena Band y en diversas entrevistas televisivas. Estudios cualitativos indicaron un fuerte rechazo de los votantes hacia el primer cruce en pantalla, considerado de muy baja calidad por los propios equipos de campaña.

Frente a este panorama, los asesores intentan modificar la postura de ambos dirigentes para el próximo debate en la cadena Globo, programado para el viernes. En paralelo, las movilizaciones en las calles y la actividad en redes sociales experimentaron un notable aumento.

El choque de narrativas en torno al programa social Bolsa Família representa otra tendencia en alza. Tras las declaraciones de la coordinadora económica de Bolsonaro, el equipo de Lula afirma que una victoria de su rival pone en peligro la continuidad del beneficio.

El electorado brasileño divide su opinión sobre la gestión del gobierno

El sondeo de Quaest también evaluó la percepción ciudadana sobre la actual administración nacional. El 47% de los encuestados desaprueba la gestión de Lula, frente a un 46% que la respalda, un resultado que configura un nuevo empate técnico.

La popularidad del presidente registra su nivel más alto en la región Noreste, con un 58% de apoyo, y encuentra mayor resistencia en el Sur y Sureste. A nivel de género, las mujeres muestran una aprobación del 50%, mientras que el rechazo entre los hombres descendió al 53%.