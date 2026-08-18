18 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo terremoto de magnitud 4,7 en Granada: al menos tres heridos y varios desalojados

El sábado pasado se reportó un sismo de 5,2 grados que afectó el sur de España. Hace algunas horas, una nueva réplica generó el desalojo preventivo en la Alhambra y afectó a más de 200 municipios.

Por

Imagen de archivo.  Medios españoles reportaron al menos tres heridos. 

REUTERS / Fermín Rodríguez
Marcos Rodríguez Pantoja tenía 80 años. 
Te puede interesar:

Conmoción: murió el hombre que de niño fue criado por lobos salvajes

Según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el epicentro del sismo ocurrió en la localidad de Gójar en Granada, muy cerca de Alhendín donde ocurrió el primer terremoto el sábado pasado, hasta el momento se reportaron cuatro réplicas.

En redes sociales, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno expresó: "De nuevo un terremoto sacude Granada. máxima prudencia. Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor".

Por su parte, desde la cuenta oficial de la Agencia de Emergencias de Andalucía informaron que los cuatro sismos se situaron por encima de los 4 de magnitud. Hasta el momento atendieron una docena de "solicitudes sanitarias, la mayoría por crisis de ansiedad. Ha habido tres heridos leves. la mayoría de los avisos recibidos se deben a caídas de elementos y desprendimientos".

Terremoto en el sur de España: fue de 5,2 grados y causó destrozos en Granada

Un sismo de magnitud 5,2 registrado en la madrugada de este sábado golpeó fuerte en el sur de España, provocando daños materiales en varios municipios de Granada sin que se hayan reportado víctimas ni heridos.

El temblor ocurrió a la 1:04 hora local con epicentro en Alhendín y a solo dos kilómetros de profundidad, según informó el Instituto Geográfico Nacional. Seis minutos después se registró una réplica de magnitud 2,6 en Gójar, sumándose a otros tres temblores menores ocurridos durante la jornada del viernes en la misma área metropolitana.

Según informaron las autoridasdes, el temblor se percibió en casi toda la región andaluza, salvo en Huelva y Cádiz, y motivó más de 80 llamadas al servicio de emergencias. Ante esta situación, el Gobierno regional activó la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico. Asimismo, la Diputación de Granada convocará de urgencia a su comité técnico para inspeccionar el estado de los inmuebles afectados.

Aunque la capital granadina no registra fallas estructurales generalizadas, en el área metropolitana se detectaron diversos desperfectos. De acuerdo con lo listado, en Armilla se reportaron caídas de tejado, elementos de fachadas y desprendimientos menores en las calles. Por su parte, en Las Gabias se desalojó de manera preventiva un edificio por posibles daños en su estructura, mientras que Huétor Vega registró un corte en el suministro eléctrico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este pueblito en España busca nuevos habitantes y ofrece trabajo fijo y alquiler gratuito.

Cuál es el pueblo de España que ofrece trabajo fijo y alquiler pago para sumar más vecinos

España y Marruecos reforzaron la seguridad en el enclave norafricano para evitar ingresos ilegales.

Crisis en Ceuta: Marruecos detuvo a cientos de migrantes que iban a ingresar en masa a España

play

Terremoto en el sur de España: fue de 5 grados y causó destrozos en Granada

Jorge Messi luchó por la salud de su hijo y terminó construyendo un imperio en el fútbol mundial.

La historia de Jorge Messi: de supervisor metalúrgico a la mente detrás del mito de Lionel

Así reflejaron los principales medios la muerte del papá de Leo Messi.

El dolor es mundial: así reflejaron los medios internacionales el impacto de la muerte de Jorge Messi

La Guaira viene de ser uno de los estados más devastados por el doble terremoto en Venezuela.

Venezuela: tras el devastador doble terremoto, un nuevo sismo encendió las alarmas

Rating Cero

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, anunció Shakira.

Terremoto en Colombia: Shakira hará una inversión millonaria para reconstruir escuelas

La serie de Moria es furor.
play

El escándalo que nadie contó de la serie de Moria Casán: "Burlan a una famosa"

Hayden Panettiere tenía 36 años.

Qué es el Narcan, el medicamento hallado en el departamento de Hayden Panettiere

De calzas a camperas con historia: el guardarropa de Cami Homs en liquidación. 

Camila Homs puso a la venta la ropa que ya no usa en una feria de Palermo: "Esto es un caos"

Moria festejó sus 80 con su única hija y sus nietos en una velada privada.

Moria Casán celebró sus 80 en Parque Leloir junto a Sofía Gala y sus nietos

Hayden Panettiere tenía 36 años.

Muerte de Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia a la actriz de Hollywood

últimas noticias

Marcos Rodríguez Pantoja tenía 80 años. 

Conmoción: murió el hombre que de niño fue criado por lobos salvajes

Hace 5 minutos
Así baleaban a la expareja de Fernando Cerimedo

Así baleaban a la expareja de Fernando Cerimedo

Hace 18 minutos
“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, anunció Shakira.

Terremoto en Colombia: Shakira hará una inversión millonaria para reconstruir escuelas

Hace 22 minutos
El desgarrador relato del empresario expuma que cerró su fábrica y dejó a 120 trabajadores en la calle: La política nos hundió

El desgarrador relato del empresario expuma que cerró su fábrica y dejó a 120 trabajadores en la calle: "La política nos hundió"

Hace 42 minutos
play
Cerimedo, asesor de Milei.

De consultor político a empresario: quién es Fernando Cerimedo

Hace 52 minutos