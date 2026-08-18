Nuevo terremoto de magnitud 4,7 en Granada: al menos tres heridos y varios desalojados

El sábado pasado se reportó un sismo de 5,2 grados que afectó el sur de España. Hace algunas horas, una nueva réplica generó el desalojo preventivo en la Alhambra y afectó a más de 200 municipios.

Un terremoto de magnitud 4,7 afectó Granada, cuatro días después del sismo de 5,2 grados que generó destrozos y daños materiales al sur de España . Las autoridades informaron que contabilizaron al menos cuatro réplicas con epicentro en la localidad de Gójar y generó el desalojo preventivo del monumento de la Alhambra.

Según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el epicentro del sismo ocurrió en la localidad de Gójar en Granada, muy cerca de Alhendín donde ocurrió el primer terremoto el sábado pasado , hasta el momento se reportaron cuatro réplicas.

En redes sociales, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno expresó: " De nuevo un terremoto sacude Granada. máxima prudencia. Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona , y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor".

Granada, España | AHORA: Un terremoto de magnitud 4,7 acaba de sacudir la provincia de Granada a las 10:37, con epicentro en Gójar. pic.twitter.com/opAxx9YxN3

Por su parte, desde la cuenta oficial de la Agencia de Emergencias de Andalucía informaron que los cuatro sismos se situaron por encima de los 4 de magnitud. Hasta el momento atendieron una docena de " solicitudes sanitarias, la mayoría por crisis de ansiedad. Ha habido tres heridos leves. la mayoría de los avisos recibidos se deben a caídas de elementos y desprendimientos ".

Un sismo de magnitud 5,2 registrado en la madrugada de este sábado golpeó fuerte en el sur de España, provocando daños materiales en varios municipios de Granada sin que se hayan reportado víctimas ni heridos.

El temblor ocurrió a la 1:04 hora local con epicentro en Alhendín y a solo dos kilómetros de profundidad, según informó el Instituto Geográfico Nacional. Seis minutos después se registró una réplica de magnitud 2,6 en Gójar, sumándose a otros tres temblores menores ocurridos durante la jornada del viernes en la misma área metropolitana.

Según informaron las autoridasdes, el temblor se percibió en casi toda la región andaluza, salvo en Huelva y Cádiz, y motivó más de 80 llamadas al servicio de emergencias. Ante esta situación, el Gobierno regional activó la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico. Asimismo, la Diputación de Granada convocará de urgencia a su comité técnico para inspeccionar el estado de los inmuebles afectados.

Aunque la capital granadina no registra fallas estructurales generalizadas, en el área metropolitana se detectaron diversos desperfectos. De acuerdo con lo listado, en Armilla se reportaron caídas de tejado, elementos de fachadas y desprendimientos menores en las calles. Por su parte, en Las Gabias se desalojó de manera preventiva un edificio por posibles daños en su estructura, mientras que Huétor Vega registró un corte en el suministro eléctrico.